MEETING 2017/ Il premier Gentiloni inaugura la XXXVIII edizione della kermesse di Rimini

Meeting di Rimini 2017, Foto LaPresse

MEETING DI RIMINI 2017: INAUGURA PAOLO GENTILONI. Sarà il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ad inaugurare la XXXVIII edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli, che si terrà a Rimini Fiera dal 20 al 26 agosto 2017. Il premier ha accettato l’invito rivolto dal Meeting, comunicando la sua decisione durante l’incontro di oggi (mercoledì 22 marzo, ndr) a Palazzo Chigi con il presidente del Meeting Emilia Guarnieri, il presidente della Fondazione per la Sussidiarietà Giorgio Vittadini e il vicedirettore della manifestazione Marco Aluigi.

Guarnieri ha presentato al primo ministro il tema della prossima edizione “Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo, per possederlo”. E proprio dal titolo del Meeting prenderà le mosse l’intervento di Gentiloni. «Nuovo protagonismo dei giovani, centralità della scuola e dell’educazione, impegno con le sfide dell’integrazione, apertura alla prospettiva europea, rilancio dell’economia a partire dal tema del lavoro: sono moltissimi i punti che la frase di Goethe consente di mettere in luce», ha affermato al termine dell’incontro Emilia Guarnieri. «Siamo grati al presidente Gentiloni per aver accettato il nostro invito. Come l’anno scorso con la presenza del presidente Mattarella, il Meeting si porrà ancora una volta come occasione di rilancio di un messaggio positivo al Paese».

Paolo Gentiloni conosce già bene il Meeting. Durante l’edizione 2015 da ministro degli Esteri fu relatore di uno dei principali incontri, sul tema “Ripartire dal Mediterraneo: un orizzonte per la politica internazionale”, assieme all’allora ministro degli Esteri della Tunisia Taieb Baccouche. Anche l’anno scorso la sua presenza era in programma. Come altri componenti del Governo, fu però costretto a rinunciare per occuparsi dell’emergenza terremoto.

