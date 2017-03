NoiPa, Pagamento Stipendi / Cedolino Dipendenti Pubblici, accesso e assicurazioni (oggi, 22 marzo 2017)

Noipa, Pagamenti Stipendi (LaPresse)

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: NOVITÀ SULLE ASSICURAZIONI (ULTIME NOTIZIE) - Mentre sono in corso per il terzo giorno consecutivo i pagamenti degli stipendi, scopriamo a fondo le varie possibilità e peculiarità del portale NoiPa sempre più utilizzato dal ministero PA e dal Mef anche in campi insospettabili. Da mesi ormai è il portale per il pagamento degli stipendi PA è impegnato in una campagna di adesione all’assicurazione “interna” chiamata NoiPAssicura. Il servizio, già attivo da Aprile 2016, consente a tutti gli Amministrati di acquistare una copertura assicurativa RC Auto/moto/natanti direttamente con le compagnie convenzionate e rateizzarne il pagamento sul proprio stipendio. Il servizio, inizialmente con poche adesioni, ha visto crescere con il passare dei mesi l’interesse dei dipendenti pubblici che hanno visto la convenienza di legare allo stipendio una assicurazione particolare con sconto. Compagnie convenzionate sono due: Quixa e Reale Mutua, con le quali sono state firmate le prime convenzioni in ambito RC Auto/moto/natanti, valide per tutti gli Amministrati gestiti dal Sistema NoiPA. Le convenzioni sono disponibili nell'area pubblica del portale NoiPA alla voce Convenzioni > Rc auto e all'interno del nuovo self-service NoiPAssicura, nell'area Richiesta Preventivo. Come ricorda il portale NoiPA, per poter usufruire del nuovo servizio è necessario essere un dipendente gestito da NoiPA con un rapporto di lavoro superiore ai 12 mesi. Il pagamento dell'intero valore della copertura assicurativa potrà essere rateizzato in 12 mensilità di pari importo, senza alcun interesse aggiuntivo, tramite l'applicazione di una ritenuta RC Auto/moto/natanti sullo stipendio.

NOIPA, PAGAMENTO STIPENDI: COME EFFETTUARE L’ACCESSO? (ULTIME NOTIZIE) - Scatta oggi il terzo giorno di pagamento stipendi su NoiPa con i dipendenti pubblici che attendono ancora l’esigibilità effettiva sul proprio conto corrente: a livello teorico, la piattaforma dal 15 del mese doveva caricare il nuovo cedolino per i pagamenti e i ritardi avvenuti nel mese di febbraio e gennaio non avrebbero dovuto ripetersi, anche perché non ci sono state ancora comunicazioni preventive in tal senso da parte del Ministero Pubblica Amministrazione (cosa invece avvenuta a metà febbraio). Per rinfrescare la memoria a chi è ancora poco avvezzo allo strumento, ricordiamo che per effettuare l’accesso e verificare di persona se sul profilo di ogni dipendente pubblico è caricato o meno il cedolino, serve accedere nell‘area riservata del sito di NOIPA. Si aprirà una finestra dove effettuare il log-in inserendo i propri dati (il codice fiscale e la password). Una volta all’interno del proprio profilo, sarà possibile visualizzare nei prossimi giorni il cedolino relativo allo stipendio di marzo 2017.

© Riproduzione Riservata.