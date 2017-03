PREVISIONI METEO / Ancora temporali e neve al nord del nostro paese (previsioni del tempo oggi, 22 marzo 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E ALLERTA MALTEMPO: ANCORA TEMPORALI AL NORD (OGGI, 22 MARZO 2016) - Nonostante ormai sia iniziata la primavera non si ferma il maltempo anche per la giornata di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, con l'allerta meteo alta soprattutto al nord. Durante la giornata infatti vedremo temporali importanti sul versante Levante della Liguria, su tutto il Piemonte e sulla parte occidentale della Lombardia, mentre ci saranno alcune precipitazioni su tutto il versante orientale della catena montuosa delle Alpi. AL di là di questa situazione preoccupa anche il fatto che ci saranno altre raffiche di neve sull'alta Lombardia e anche al confine tra Valle d'Aosta e Piemonte. Il maltempo non si farà sentire però solo con neve e pioggia, ma anche con vento che tirerà da sud verso nord-ovest e anche con il cielo coperto che imperverserà soprattutto sul centro-nord del paese tra Toscana, Umbria e Marche. Staremo a vedere se la situazione migliorerà nei prossimi giorni con il ritorno del bel tempo che si era fatto vedere una settimana fa. (agg. di Matteo Fantozzi)

PREVISIONI METEO: CIELO SERENO SUL SUD D'ITALIA (OGGI, 22 MARZO 2016) - Il sud d'Italia nella giornata di oggi, mercoledì 22 marzo 2017, ancora una volta non si dovrà preoccupare per quanto riguarda il cielo coperto o il maltempo. Infatti sarà una giornata serena un po' ovunque e dove ci sarà cielo coperto la situazione sarà comunque vissuta con continue schiarite e con il sole sempre pronto a far capolino. Le temperature minime della giornata le vedremo a Catanzaro nella prima mattinata quando i gradi saranno sette. Le massime invece arriveranno fino a diciannove gradi sempre a Catanzaro nel pomeriggio. La giornata comunque al centro-sud sarà tipicamente primaverile con il cielo che sicuramente sorriderà soprattutto sulle isole. In Sicilia soprattutto sembra già vedersi all'orizzonte una piccola anticipazione dell'estate che quest'anno dovrebbe essere davvero molto calda. Staremo a vedere se le attese degli amanti della bella stagione sarà ripagata. (agg. di Matteo Fantozzi)

