SANTA LEA/ Santo del giorno, il 22 marzo si celebra la santa protettrice delle vedove

SANTA LEA: IL 22 MARZO SI CELEBRA SANTA LEA - Di santa Lea Vedova si hanno poche, sconnesse notizie. Tutto ciò che è concesso conoscere è dato dalla commovente ed intensa testimonianza di San Girolamo. San Girolamo scrisse, nel 384, un'epistola in cui ricordava questa donna, ormai già morta e sepolta ad Ostia, dalla straordinaria umiltà e modestia. Girolamo racconta che santa Lea, dopo essere stata una ricca nobildonna piena di averi e servitù, fu in grado di ritirarsi a vita povera ed a diventare maestra di umiltà e povertà d'esempio a moltissime altre donne, con poche parole ma infiniti atti d'esempio pratico. Santa Lea visse in un periodo molto complicato per i cattolici, durante le invasioni visigote in Adrianopoli, quando molti infedeli infiltrati guerrigliavano per l'uccisione dei cattolici. Restò vedova in giovanissima età e si oppose all'imposizione di sposare un importante console a lei destinato, preferendo ritirarsi, con altre fanciulle, nella comunità ecclesiastica di Donna Marcella. Lì trascorse la sua vita in castità ed umiltà, pregando e sostenendo spiritualmente altre donne sofferenti per vedovanza o per lutti imposti dalle continue guerre, che continuavano a produrre sangue e morte. Santa Lea rinunciò scientemente e di sua spontanea volontà alla possibilità di una vita ricca e nobile, imbastita di tutti gli agi che si potessero desiderare in quel tempo, e si dedicò anima e corpo a soccorrere i poveri e i miserabili, vivendo come loro, di stenti e privazioni. Fu uno dei pilastri più importanti e un punto di riferimento fondamentale nella comunità di Donna Marcella e tutte le donne della congregazione la rispettavano e ammiravano, per la sua integrità, la sua discrezione e la sua capacità di vivere ai margini senza mai lamentarsi, né chiedere o pretendere nulla.

SANTA LEA, SANTO DEL GIORNO: CELEBRAZIONI A LEI DEDICATE - Santa Lea Vedova viene ricordata nelle preghiere per la famiglia e in alcune novene per le vedove e le donne in generale. Inoltre, santa Lea, è menzionata in diversi esercizi di pietà in cui si chiede protezione per le donne senza marito, per chi ha subito gravi lutti familiari e per chi chiede al Signore la forza di superare il dolore per la perdita del compagno.

SANTA LEA, SANTO DEL GIORNO: LA PROTETTRICE DELLE VEDOVE - Santa Lea Vedova è considerata protettrice di tutte le donne che piangono la scomparsa del loro amato marito, a Lei si chiede forza e supporto per riuscire a superare l'immenso lutto ed il sostegno spirituale e di fede per far giungere la rassegnazione. Santa Lea è anche maestra di umiltà, pietà e devozione al prossimo, è la Santa a cui appellarsi quando serve pazienza e dignità per affrontare delicate questioni familiari.

I SANTI DEL 22 MARZO - Il 22 marzo, insieme a santa Lea Vedova, vengono celebrati e ricordati San Basilio di Ancira, sacerdote e martire; il Vescovo San Benvenuto; il gesuita San Nicola Owen e i Santi Martiri Callinico e Basilissa.

