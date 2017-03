STUDENTE ITALIANO MORTO IN SPAGNA / Giacomo Nicolai, trovato con un coltello nel cuore (22 marzo)

Giacomo Nicolai, Facebook

STUDENTE ITALIANO MORTO IN SPAGNA, ULTIME NOTIZIE: GIACOMO NICOLAI TROVATO CON UN COLTELLO NEL PETTO (NEWS OGGI, 22 MARZO 2017) - Un giovane studente italiano in Erasmus in Spagna è stato trovato morto in modo orribile. Come riporta Il Giornale nella sua edizione online, il cadavere sarebbe stato trovato da un suo coinquilino che si è trovato di fronte ad una scena shock: un coltello conficcato nel cuore del ragazzo. La vittima si chiama Giacomo Nicolai, aveva 24 anni ed era di Fermo. Si trovava a Valencia dove stava seguendo il programma Erasmus prima della tragedia. Inizialmente le notizie sulla morte dello studente sono risultate estremamente confuse: si è subito parlato del ritrovamento del suo cadavere all'interno dell'appartamento nel quale viveva, ma senza specificare le cause della morte, tanto da far ipotizzare ad un malore o ad un suicidio. Oggi, invece, emergono ulteriori novità raccapriccianti: il corpo di Giacomo Nicolai, infatti, sarebbe stato ritrovato con un coltello nel petto. Le indagini della polizia spagnola vanno avanti senza interruzione al fine di fare chiarezza su quanto realmente accaduto al giovane studente Erasmus italiano morto. Stando alle prime ricostruzione, i suoi coinquilini avrebbero fatto ritorno a casa trovandosi di fronte il cadavere dell'amico con un coltello nel cuore. Immediato l'allarme ai soccorritori i quali tuttavia, giunti sul posto, non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 24enne. I due coinquilini di Giacomo Nicolai sono stati sentiti a lungo dagli inquirenti che hanno ribadito come il giovane fosse solo in casa la sera della sua morte e come nell'appartamento non ci fosse nessun'altro. Dai primi rilievi infatti, non sarebbero risultati segni di scasso alla porta d'ingresso dell'abitazione. Il magistrato spagnolo avrebbe intanto disposto l'autopsia sul cadavere dell'italiano, il quale era iscritto alla facoltà torinese di Ingegneria.

