TRENO ITALIANO DERAGLIATO IN SVIZZERA/ Tre passeggeri feriti, traffico bloccato (ultime notizie 22 marzo)

Immagini di repertorio

TRENO ITALIANO DERAGLIATO IN SVIZZERA, ULTIME NOTIZIE: PASSEGGERI LIBERATI, TRE I FERITI (NEWS OGGI, 22 MARZO 2017) - E' di pochi minuti fa la notizia drammatica di un treno italiano deragliato in Svizzera. A riferirlo è Quotidiano.net, che precisa come il convoglio sia deragliato esattamente a Lucerna, all'uscita della stazione. Stando alle primissime indiscrezioni che trapelano dalla polizia svizzera, i passeggeri sarebbero inizialmente rimasti intrappolati. Il sito La Tribune de Geneve ha interpellato nei minuti scorsi la polizia di Lucerna la quale avrebbe riferito la presenza di diversi feriti tra coloro a bordo del treno. Un primo bilancio della polizia cantonale, come riferisce RSI News Svizzera, parla di tre feriti. Sebbene non siano giunte notizie certe sulle loro condizioni, non dovrebbero fortunatamente essere gravi. In tutto sarebbero 160 i passeggeri a bordo i quali, dopo l'incidente, sarebbero stati fatti tutti scendere senza particolari conseguenze. Le notizie al momento arrivano in modo frammentario, ma da ciò che si apprende, il treno era partito dalla stazione di Milano ed era diretto a Basilea. Si tratta del convoglio ETR 610 di Trenitalia coinvolto nel deragliamento nel primo pomeriggio odierno, appena prima delle 14:00. Le cause dell'incidente resterebbero al momento ignote. Tuttavia, all'uscita della stazione di Lucerna, il treno sarebbe deragliato e un vagone si sarebbe sdraiato sul fianco provocando anche il danneggiamento delle stesse infrastrutture ferroviarie. Subito dopo il deragliamento è saltata la corrente nell'intero impianto ferroviario, mentre il traffico è stato bloccato sia in entrata che in uscita per ovvi motivi di sicurezza.

© Riproduzione Riservata.