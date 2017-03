Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: emergenza lavoro, ma il Fisco... (22 marzo 2017)

Ultime notizie di oggi, Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). FISCO, TRA CAOS E CODE INTERMINABILI - Fuori e dentro le sedi di Equitalia regna il caos. Per cercare di mettersi in regola e ottenere la rottamazione delle cartelle esattoriali notificate tra il 2000 e il 2016 (cioè evitare interessi e sanzioni), gli italiani stanno passando ore e ore di sofferenza. Alla procedura si può accedere fino al 31 marzo, la proroga al 30 aprile non ha ancora ottenuto il via libera del Parlamento. A Equitalia, ogni giorno arrivano circa 12.000 richieste, mentre le PMI denunciano i tempi troppo stretti. A quest’incertezza, si è aggiunta quella interpretativa sull’eliminazione dei voucher: all’indomani dell’abrogazione, molte aziende non sono riuscite ad attivare i buoni lavoro che avevano già in loro possesso. In giornata, il Ministero dell’Economia ha chiarito che quelli acquistati entro il 17 marzo, giorno in cui è stato firmato il decreto che li elimina, possono essere usati fino alla fine dell’anno.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). LAVORO, IN PIÙ DI UN MILIONE DI FAMIGLIE SENZA - In Italia, mantenere i bilanci familiari in ordine è un’impresa. Secondo le rilevazioni dell’Istat, oltre un milione di famiglie è composto da persone abili al lavoro, ma in cerca di occupazione. Quindi non entra nemmeno uno stipendio. Un dato uguale a quello dello scorso anno. Inoltre emerge che le donne vivono le situazioni più critiche: oltre a svolgere il lavoro domestico, sono anche l’unica fonte di reddito principale. In 970 mila famiglie la donna risulta occupata a tempo pieno o part-time, mentre l’uomo è inattivo, così scoraggiato da non cercare più un impiego. Infine, al Sud la disoccupazione, soprattutto tra i giovani, supera il 40%.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). SICUREZZA SUI VOLI - Dopo gli Stati Uniti anche la Gran Bretagna è decisa a vietare tablet e pc a chi proviene da una decina di paesi a maggioranza musulmana. Sui voli aerei che arrivano da alcuni paesi dell’Africa settentrionale e del Mediorente, è stato introdotto il bando hi-tech: laptop e tablet in stiva e non in cabina. Sono esclusi cellulari e apparecchiature mediche. L’Amministrazione Trump ha messo nella lista nera Giordania, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Egitto, Turchia, Kuwait, Qatar e Marocco. Le misure saranno applicate a tempo indeterminato. Non mancano le polemiche. Secondo gli esperti esiste il rischio incendio per le batterie oltre a quello dei furti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). E' ARRIVATA LA PRIMAVERA E ANCHE LE ALLERGIE - Secondo gli esperti, la primavera 2017 sarà più calda della media. A maggio le temperature saranno estive tanto da toccare i 30° al Sud. Anche se gli agricoltori sperano in un po’ di pioggia. Intanto domenica torna l’ora legale: le lancette vanno spostate avanti di un’ora. Luce, sole e pollini. Chi soffre di allergie non ama l’arrivo della primavera. Raffreddori, malesseri, pelle arrossata sono i sintomi principali delle allergie a pollini e spore. I medici consigliano l’uso di farmaci antistaminici di ultima generazione che non inducono al sonno e cortisonici per aerosol. Esistono anche i vaccini, sono ben tollerati e non danno luogo a effetti collaterali.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CALCIOMERCATO DE LAURENTIIS SU INSIGNE - L’attaccante napoletano, Lorenzo Insigne, ha giocato 28 partite consecutive segnando 12 gol. Dal ritiro di Coverciano ha parlato del suo amore per la maglia: "Mi farei ammazzare per il Napoli. L’ho voluta fortemente rinunciando a un paio di offerte estere. I tifosi meritano il massimo. Il mio sogno era giocare per la mia città". Ma il futuro è nebuloso perché la società ha preso tempo sul rinnovo e l’attaccante sottolinea: "Se un giorno questo sogno si infrangesse, non potrei farci nulla perché non sarebbe dipeso da me, ma da altre persone. A De Laurentiis dico che quello che dovevo fare l’ho fatto, ho la coscienza a posto. Gli ho espresso in modo chiaro le mie idee. Tocca a lui se vuole continuare questo matrimonio altrimenti ognuno fa le proprie scelte e va per la sua strada".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). IL VALZER DELLE PANCHINE - Quasi tutte le big potrebbero cambiare allenatore. Spalletti sembra destinato alla Juventus (in alternativa Mancini) con Allegri che vola in Premier League: è il prescelto per il dopo Wenger all’Arsenal. Alla Roma, in particolare al presidente Pallotta, piace Gasperini capace di raggiungere grandi risultati con pochi mezzi. Discorso simile per Di Francesco. I tifosi di Milan e Inter sono contenti dei rispettivi tecnici, Montella e Pioli, ma le società avrebbero altre idee. Suning vorrebbe portare ad Appiano il profilo internazionale di Simeone con Pioli alla Fiorentina (Sousa non ha rinnovato), mentre i rossoneri, in caso di closing, potrebbero ripartire da zero, magari con Mancini. A Napoli, Sarri appare in uscita, se così fosse, non è escluso l’arrivo di Montella. La Lazio va verso la conferma di Simone Inzaghi.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 22 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). F1, DOMENICA A MELBOURNE SCATTA IL MONDIALE. FERRARI FAVORITA - Venerdì all’alba, le prime prove libere del GP d’Australia con la Ferrari che lavora a testa bassa e senza far proclami. Ma molti, a iniziare da Niki Lauda e Toto Wolff della Mercedes la vedono sul podio sostenendo che nei test di Barcellona abbia nascosto il suo vero potenziale. LA SF70-H è apparsa veloce e affidabile e c’è feeling con le novità regolamentari. Grande curiosità intorno alla Mercedes per capire se è ancora la dominatrice e intorno alla Red Bull, per ora al di sotto delle aspettative. Intanto Vettel ha chiamato la sua monoposto Gina, diminutivo di Regina.

