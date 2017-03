ANTONELLA LETTIERI/ Nessuna traccia di sangue in casa di Salvatore Fuscaldo né della vittima (ultime notizie)

Antonella Lettieri, Facebook

ANTONELLA LETTIERI, ULTIME NOTIZIE: L’ASSASSINO SI È CAMBIATO DOPO IL DELITTO IN CASA DELLA VITTIMA? (NEWS OGGI, 23 MARZO 2017) - Le indagini attorno al delitto di Antonella Lettieri, la donna 42enne di Cirò Marina uccisa la sera dell'8 marzo scorso, non si fermano, andando a caccia di nuovi elementi che potrebbero confermare ulteriormente i sospetti attorno al principale indagato. Salvatore Fuscaldo, l'amico fraterno della vittima, bracciante agricolo 50enne e vicino di casa, è stato arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di essere l'"orco" di Antonella Lettieri, come lo hanno definito le sorelle della vittima, distrutte dal dolore. Eppure da dietro le sbarre l'uomo continua a dichiararsi innocente ed a respingere le accuse. Contro le sue dichiarazioni, tuttavia, ci sarebbero indizi gravissimi che si andrebbero ad ammassare a quelli già raccolti, portando a rendere la sua posizione ancora più complicata. Tra questi, un portachiavi rinvenuto sotto il cadavere della 42enne e recante il logo di un'associazione di cacciatori, lo stesso presente sotto forma di adesivo sul parabrezza anteriore dell'auto del presunto assassino ora in carcere. Non solo: nessuno dei familiari della vittima ha riconosciuto il portachiavi contenente però una sola chiave della porta posteriore dell'abitazione divenuta il luogo del delitto di Antonella Lettieri. E' da qui che l'assassino della commessa 42enne sarebbe scappato, stando alle ricostruzioni degli inquirenti. Una via di fuga confermata anche ieri dalla trasmissione Pomeriggio 5. Prima di dileguarsi, resta ancora da capire se abbia fatto una doccia per ripulirsi del sangue o se si è liberato dell'arma del delitto fuggendo nei campi, dove da giorni sono in corso le ricerche dei Carabinieri di Cirò Marina. Le ricerche dell'arma (o forse di due) usata per massacrare la donna proseguono senza sosta, coinvolgendo anche la zona nei pressi del cimitero dove sono presenti numerose telecamere di videosorveglianza, alcune delle quali, tuttavia, non funzionanti. Intorno ai campi, dove si crede che il killer di Antonella Lettieri possa essersi recato per disfarsi dell’arma, sarebbe stata trovata una scarpa ed una trapuntina sporca di sangue, elementi che potrebbero portare dritti a Salvatore Fuscaldo. Tuttavia, nelle ultime ore sono emerse ulteriori indiscrezioni trapelate dalla stessa trasmissione condotta da Barbara d’Urso, secondo le quali non sarebbero state trovate tracce di sangue all’interno dell’abitazione di Fuscaldo, a differenza di quanto rivelato nei giorni scorsi quando si era parlato di presunto sangue nella doccia dell’uomo. Un ulteriore dettaglio emerso e che aprirebbe ad un nuovo giallo, avrebbe invece a che fare con l’abitazione di Antonella: a parte la pozza di sangue nella quale è stata rinvenuta cadavere la povera vittima, non sarebbe emersa alcuna altra traccia altrove. L’abitazione, dunque, risulterebbe perfettamente pulita. Ciò significa che il killer potrebbe essersi cambiato nel medesimo appartamento prima di fuggire via. Un dettaglio importante al quale gli inquirenti avrebbero dato peso dal momento che, per raggiungere la porta posteriore dalla quale l’assassino sarebbe scappato, occorre salire una rampa di scale molto stretta sulla quale non sarebbero però state rinvenute tracce di sangue. Resterebbe quindi da capire quando sarebbero state messe a soqquadro le camere del piano superiore, se prima dell’arrivo in casa di Antonella Lettieri o dopo il suo assassinio.

