AUTO SU FOLLA AD ANVERSA/ Attentato Belgio: tenta di falciare pedoni come a Londra, arrestato (ultime notizie)

Attentato in Belgio (LaPresse)

AUTO SU FOLLA AD ANVERSA, BELGIO: TENTA DI FALCIARE I PEDONI, ARRESTATO UN NORDAFRICANO (ULTIME NOTIZIE) - Auto sulla folla ad Anversa, terrore di nuovo scattato a sole 24 ore dall’attentato di Londra sul Ponte di Westminster: ancora un veicolo e ancora la dinamica odiosa del falciare i pedoni in corsa. Tutto avviene in pochi secondi quando nel centro della città belga un uomo a bordo di un’auto con targa francese, pare dalle prime ricostruzioni della Polizia Belga, ha tentato di travolgere i pedoni in una via molto frequentata di Anversa. Il terrore generato per un possibile nuovo attentato è stato aumentato anche dal fatto che l’uso alla guida pare fosse in tenuta mimetica da soldato e non abbia accenna un minimo di frenata che avrebbe significato un improvviso malore o un fuoristrada accidentale. Pare invece fosse del tutto voluto come azione, ricordato tragicamente i precedenti di Nizza, Berlino e Londra. L’uomo, riporta l’Ansa, è stato arrestato immediatamente e a bordo sarebbero state trovate anche alcune armi: non ci sono per fortuna feriti al momenti, con i passanti che si sono buttati a lato della strada per evitare l’impatto fatale con l’auto a folle velocità

AUTO SU FOLLA AD ANVERSA, BELGIO: TENTA DI FALCIARE I PEDONI, DINAMICA SIMILE A LONDRA (ULTIME NOTIZIE) - Il capo della polizia di Anversa ha parlato poco fa dopo il grave episodio di un’auto che ha tentato di investire la folla nell’area pedonale di Anversa detta “Meir”: “Il veicolo procedeva a forte velocità sulla Meir e le persone hanno dovuto saltare di lato per non essere investite" ha detto Serge Muyters, capo delle forze sociali belga in operazione anti-terrorismo scoppiata immediatamente. Il guidare in tenuta da militare è un nord africano ed è stato arrestato dopo un inseguimento di polizia durato per alcuni minuti nel centro atterrito della città capoluogo delle Fiandre. Un attentato sventato in piena regola dunque, con una dinamica che a tutti fa sorgere alla mente quanto avvenuto qualche ora fa a Londra: come ieri auto sulla folla, come ieri tentato di falciare i pedoni e come ieri abbandona la macchina e tenta di scappare il terrorista. Per fortuna si fermano qui le analogie, visto che ad Anversa non ci sono stati feriti e non vi erano obiettivi sensibili a livello politico o turistico: scattano le indagini e si proverà a capire di che tipo e matrice sia questo strano attentato “sventato” poche ore fa in un altro centro dell’Europa.

???? DIRECT #Belgique ATTENTAT DÉJOUÉ : La plaque d'immatriculation de la voiture qui a tenté de foncer dans la foule est française. pic.twitter.com/6UvHxQPHsK — info360 (@info360fr) 23 marzo 2017

