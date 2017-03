AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: tre incidenti in A4 (ultime notizie, oggi 23 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 23 MARZO 2017). TRE INCIDENTI IN A4 TRA MEZZI PESANTI NELLA GIORNATA DI IERI - Nella giornata di ieri si sono registrati purtroppo ben tre incidenti nell'autostrada A4 tra mezzi pesanti. L'ultimo si è verificato alle ore 13.30 all'altezza dell'area di servizio Calstorta che si trova in direzione Venezia poco dopo Cessalto. Un autocarro ha tamponato una cisterna piena di formaldeide. Per fortuna non ci sono stati feriti e anche perdite, perchè nel caso ci fossero state quest'ultime si sarebbero avuti problemi seri anche per le altre autovetture. E' stato necessario comunque l'intervento dei vigili del fuoco per la rimozione forzata dei due mezzi pesanti con conseguenze importanti sulla viabilità. Basti pensare che si sottolinea come siano stati oltre cinque i chilometri di coda formati subito dopo il punto dell'incidente in questione. Una situazione che dovrebbe comunque essere ridotta del tutto nella giornata di oggi dove non dovremo vedere traffico. E' comunque consigliabile consultare il sito istituzionale delle autostrade italiane Autostrade.it. (agg. di Matteo Fantozzi)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 23 MARZO 2017). CANTIERI NELLA NOTTE IN AUTOSTRADA - Sono stati numerosi anche questa notte i cantieri di lavoro aperti per sistemare delle situazioni piuttosto particolari. Sono quattro principalmente le situazioni critiche sottolineate nella notte dal sito istituzionale Autostrade.it. Partiamo dall'A10 Genova-Savona Ventimiglia dove troviamo due situazioni al chilometro 45 direzione Ventimiglia con il tratto chiuso tra il bivio A10/Inizio complanare Savona e il bivio A10/fine complanare Savona oltre all'uscita di Celle Ligure al chilometro 32.35 direzione Genova entrambe fino alle ore sei. Abbiamo inoltre visto traffico intenso sull'A8 Milano-Varese al chilometro 24.5 direzione Varese tra Origgio ovest e Busto Arsizio, con una situazione piuttosto difficile da accettare per chi aveva preso la macchina in serata per tornare a casa da lavoro. Bisognerà stare attenti anche sull'A12 Roma-Civitavecchia al chilometro 52.2 direzione Roma infatti sarà chiusa l'uscita di Civitavecchia sud. (agg. di Matteo Fantozzi)

