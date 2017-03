Abu Izzadeen/ È lui il terrorista dell'attentato al Parlamento di Londra? L'avvocato: "È ancora in carcere"

Attentato di Londra (Foto: LaPresse)

ABU IZZADEEN: È IL TERRORISTA DELL'ATTENTATO AL PARLAMENTO DI LONDRA? L'AVVOCATO: "È ANCORA IN CARCERE" - È Trevor Brooks, noto come Abu Izzadeen, il terrorista autore dell'attentato di Londra che ha provocato 5 morti e 40 feriti? Il bilancio si è aggravato, ma intanto è massima la cautela sull'identità dell'attentatore: l'imam di Clapton, considerato un "predicatore d'odio", potrebbe essere ancora in prigione, visto che è stato condannato a quattro anni e mezzo di carcere per istigazione e raccolta di fondi finalizzati a compiere attività terroristiche. Secondo l'emittente televisiva Channel 4, era stato rilasciato nel 2009 e nel 2015 aveva fatto perdere le proprie tracce. Poi la smentita, perché l'avvocato ha fatto sapere che è ancora in carcere. Noto all'intelligence del Regno Unito dal 2006, Abu Izzadeen non è stato infatti ancora riconosciuto ufficialmente come attentatore: Scotland Yard sta indagando per terrorismo, ma non ha ancora né confermato né smentito l'identità dell'uomo. Ha detto di aver identificato il killer, ma non ne ha rivelato il nome, perché l'inchiesta è appena cominciata.

Per gli inquirenti comunque si tratta di un «attacco terroristico di matrice islamica». Nelle prime ore, comprensibilmente convulse, si era parlato di due assalitori, ma la Met Police ha escluso la presenza di un complice, spiegando che dietro l'azione terroristica potrebbe esserci un solo uomo. L'attentatore di Londra sarebbe, dunque, un "lupo solitario", come accaduto recentemente al mercato di Natale a Berlino. A Londra, però, il precedente è un altro: in molti ricordano Michael Olumide Adebolajo e Michael Oluwatobi Adebowale, i due terroristi britannici di origini nigeriane che nel 2013 uccisero con una mannaia il soldato di Sua Maestà Lee Rigby, dopo averlo investito.

