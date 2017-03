INCIDENTE STRADALE/ Somaglia: schianto auto-camion, chiuse due corsie A1 (Ultime notizie oggi, 23 marzo 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE SOMAGLIA: A1, FERITI IN SCHIANTO AUTO-CAMION (ULTIME NOTIZIE OGGI, 23 MARZO 2017) - Un incidente stradale si è verificato questa mattina sull'A1 lungo l'Autostrada del Sole, all'altezza di Somaglia, in provincia di Lodi. Secondo quanto riferito da Il Giorno, verso le 6 è avvenuto uno scontro tra un'auto e un camion e due persone sono rimaste ferite. A causa dell'incidente stradale, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due corsie dell'autostrada sono state chiuse all'altezza di Somaglia. Sempre sull'A1 Milano-Napoli Autostrade per l'Italia segnala stamattina code tra il bivio con la A15 Parma-La Spezia e Parma verso Bologna e tra Terre di Canossa- Campegine e Parma verso Milano. Le code, per 5 km, sono registrate in uscita al casello di Parma per l'afflusso di visitatori alla fiera dell'industria manifatturiera Mecspe. Per gli automobilisti diretti a Bologna sono consigliate le uscite di Fidenza o Parma ovest sulla A15 Parma-La Spezia con rientro in A1 a Parma dopo aver percorso la ss 9 via Emilia. Per chi è diretto a Milano sono consigliate le uscite di Reggio Emilia o Terre di Canossa-Campegine.

© Riproduzione Riservata.