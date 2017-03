LUIGI CELENTANO/ 18enne scomparso: le ricerche anche sul monte Faito (ultime notizie, 23 marzo 2017)

Luigi Celentano, Facebook

LUIGI CELENTANO, ULTIME NOTIZIE: AD OLTRE UN MESE DALLA SCOMPARSA, NON SI FERMANO LE RICERCHE DEL 18ENNE (NEWS OGGI, 23 MARZO 2017) - Non si hanno più notizie da oltre un mese di Luigi Celentano, il 18enne di Meta di Sorrento, in provincia di Napoli, scomparso misteriosamente il 12 febbraio scorso. Ad oggi, la madre Flavia Ruggiero ha rilasciato varie interviste e lanciato numerosi appelli - l'ultimo nelle passate ore - affinché possa essere fatta luce sul giallo che ruota attorno al ragazzo appena maggiorenne. Tuttavia, a far preoccupare molto la famiglia Celentano sarebbe l'assenza totale di tracce che lascerebbero pensare al peggio. Come ricorda Fanpage.it nell'edizione napoletana, le indagini sulla sparizione di Luigi Celentano presero il via solo dieci giorno dopo il suo allontanamento. Intanto, nella giornata dello scorso martedì le ricerche del 18enne hanno interessato anche il comune di Vico Equense. Lo ha fatto sapere il sito PositanoNews.it tramite un comunicato ufficiale diffuso nelle scorse ore dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) della Regione Campania. Su richiesta della procura di Napoli, il CNSAS ha inviato una squadra di uomini esperti affinché potessero scandagliare attentamente l'intera area limitrofa al centro abitato, dove Luigi Celentano è stato visto per l'ultima volta oltre un mese fa. Nel dettaglio, il posto di comando avanzato è stato realizzato nei pressi dell'abitazione dello zio paterno di Luigi, dove si era recato prima di far perdere le sue tracce. Nelle corpose operazioni di ricerca, fa sapere SorrentoPress, è impegnata anche la Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia, con un'intensa attività di pattugliamento in mare. La famiglia del 18enne, sin dal momento della sua sparizione ha inevitabilmente pensato al monte Faito, lo stesso che ingoiò per sempre la piccola Angela Celentano. Un cognome che potrebbe evidenziare anche la medesima fine drammatica, sebbene la speranza di ritrovare il giovane ancora in vita sia ancora molto forte. I magistrati della procura di Torre Annunziata, per tale ragione ed a distanza di un mese hanno attivato le ricerche del 18enne anche sulla montagna, la stessa sulla quale i familiari si sono già recati dopo aver appreso della sparizione del proprio caro. Luigi Celentano si è allontanato in piena notte, senza lasciare alcun messaggio o traccia alla famiglia. "L'hanno costretto a fuggire": è questa la frase che la madre del 18enne, come un mantra, continua a ripetere dallo scorso 12 febbraio. Il riferimento è ad una vera e propria denuncia che la donna ha realizzato nelle scorse settimane anche in tv, nel corso della trasmissione Chi l'ha visto, durante la quale è stata avanzata l'ipotesi dell'allontanamento di Luigi Celentano, vittima di episodi di bullismo e prevaricazione. E' la stessa madre a raccontare come un giorno il giovane, stanco delle continue violenze subite, giunse addirittura a dirle: "Mamma io voglio cancellare la mia identità, voglio cambiare sembianze, voglio cambiare il mio volto". Luigi Celentano avrebbe forse deciso di allontanarsi dalla costiera allo scopo di farsi dimenticare dai bulli?

