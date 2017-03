PREVISIONI METEO/ Allerta, neve e temporali al nord, sole al sud (ultime notizie, 23 marzo 2016)

Previsioni meteo, Foto La Presse

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: SOLE AL SUD, SORRIDE IL MEZZOGIORNO (OGGI, 23 MARZO 2016) - Nonostante al nord il cielo sia piuttosto negativo al sud invece troveremo il tempo e le temperature adatte alla Primavera. Ci troviamo infatti di fronte a una giornata di sole e che vede schiarite un po' ovunque se si esclude la giornata nuvolosa della Sardegna. Le temperature saranno molto alte tanto che saranno diverse le città dove le massime nel pomeriggio andranno oltre i venti gradi, ventuno addirittura a Catanzaro. Ormai al sud, soprattutto in Sicilia, ci sono buoni presupposti per andare già al mare. E mentre gran parte dell'Italia ha ritirato fuori impermeabili per fronteggiare l'arrivo prepotente della pioggia invece al sud qualcuno sta già pensando di passare a bermuda e infradito. Vedremo la situazione come sarà nei prossimi giorni, ma intanto oggi si potrà ancora godere di un sole caldo ma non fastidioso come quello dell'estate, che permette anche grazie a una buona presenza di vento di vivere con tranquillità senza dover essere costretti a cercare sempre l'ombra come tra un paio di mesi tutti faranno. (agg. di Matteo Fantozzi)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: PRECIPITAZIONI E CIELO COPERTO NEL CENTRO-NORD (OGGI, 23 MARZO 2016) - Continua ad essere protagonista in questa settimana il maltempo al centro-nord nonostante l'arrivo ufficiale della Primavera del 2017. Il cielo infatti vedrà nubi e nebbia su tutto il centro fino ad arrivare addirittura alla Campania. Sarà brutto tempo anche su Lazio, Abruzzo, Toscana, Umbria e Marche anche se non dovrebbe in nessun caso esserci pioggia in queste regioni. Sarà diverso invece al nord dove vedremo su tutta la Liguria l'allerta meteo a causa di fortissimi temporali. Questi saranno presenti anche in Piemonte mentre ci sarà pioggia ma più moderata sul resto di tutta la catena delle Alpi. La situazione sarà comunque sotto controllo anche se ci saranno pure delle raffiche di neve su Valle d'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. La neve non dovrebbe comunque attecchire visto che sarà ovunque mista a pioggia e questa farà in modo che la neve si sciolga praticamente subito dopo essere caduta. Le temperature minime saranno invece viste a Potenza e Campobasso dove il termometro nella mattina scenderà a sette gradi. (agg. di Matteo Fantozzi)

