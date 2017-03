ROBERTO GAMBINA/ La procura riapre il caso, tra gli esperti incaricati anche Roberta Bruzzone (ultime notizie)

Roberto Gambina, Facebook

ROBERTO GAMBINA, ULTIME NOTIZIE: RIAPERTO IL CASO. LA PROCURA NOMINA DUE SUPER ESPERTI (NEWS, OGGI 23 MARZO 2017) - Sarà riaperto il caso di Roberto Gambina, il giovane studente siciliano di appena 19 anni, trovato morto il 20 novembre 2015 all'interno del cortile dell'Istituto Lanza di Vittoria. Una bella soddisfazione per la famiglia del ragazzo, la quale non ha mai realmente creduto alla tesi del suicidio portata avanti dalla Procura di Ragusa che aveva deciso di archiviare le indagini. E così, a distanza di due anni si riparte nella speranza di fare finalmente luce su un giallo dai contorni inquietanti. Dopo i tanti appelli della famiglia e gli esposti presentati, finalmente si tornerà indagare sulla fine tragica di Roberto Gambina, nella speranza di spazzare via la tesi del suicidio e di trovare i veri responsabili dietro il decesso del giovane siciliano. A tal fine, come rivela il portale FanPage.it la Procura di Ragusa, guidata dal procuratore Carmelo Petralia, nelle passate ore ha emesso due nuovi incarichi che riguardano la criminologa e psicologa forense Roberta Bruzzone ed il medico legale Giuseppe Iuvara. Saranno loro ad occuparsi delle nuove perizie sulla morte del ragazzo vittoriese attraverso analisi che non riguarderanno solo la sfera psicologica dello studente ma anche la ricostruzione dei fatti ed il contesto nei quali sarebbero maturati. A tal proposito non si esclude dunque l'analisi dei supporti informatici, delle testimonianze rese nel corso delle indagini e della consultazione degli atti prodotti fino a oggi. Al tempo stesso, il Gip ha prorogato le indagini di ulteriori sei mesi durante i quali saranno eseguiti i nuovi accertamenti da parte del team di esperti. La decisione era giunta lo scorso primo marzo, in seguito al respingimento della richiesta di archiviazione. Grazie a questo supplemento di indagine sarà anche possibile rivedere gli esiti dell'autopsia eseguita in passato sul corpo del ragazzo morto. Non è escluso, tuttavia, la riesumazione del corpo di Roberto Gambina anche alla luce dei nuovi accertamenti che verranno eseguiti dai due esperti incaricati. Fino ad oggi sono stati tanti i dubbi espressi dalla famiglia Gambina, tramite i due legali difensori, gli avvocati Patrizia Romano e Salvatore Romano. Nello specifico non sarebbero state affatto motivate dalla caduta dalle scale interne al secondo piano dell'istituto scolastico, diverse ferite riportate dallo studente. Si era parlato di nocche delle dita graffiate, varie ecchimosi e una lesione alla tempia destra non compatibili con una caduta. Il giorno della sua morte, Roberto Gambina si era recato a scuola ed intorno alle 9:24 aveva chiesto di uscire per recarsi in segreteria. Successivamente era avvenuto il ritrovamento drammatico del suo corpo privo di vita, dopo un volo di diversi metri, terminato alla base delle scale di sicurezza della struttura scolastica, dove nei giorni scorsi si è compiuto un sopralluogo.

