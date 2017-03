SCIOPERO MEZZI MILANO / Atm, domani 24 marzo 2017: a rischio bus, tram e metro (ultime notizie, info e orari)

Sciopero mezzi Milano (LaPresse)

SCIOPERO MEZZI MILANO, ATM: DOMANI 24 MARZO, BUS E METRO A RISCHIIO (ULTIME NOTIZIE) - Giornata di disagi domani a Milano per lo sciopero mezzi Atm indetto dal sindacato Sol Cobas per la serata di venerdì 24 marzo 2017: dalle ore 18 fino alle ore 22 infatti sono a rischio tutti i mezzi Atm della città di Milano per via della protesta indetta dal Sindacato degli Operai in Lotta Cobas contro i vertici dell’azienda trasporti milanese e lo stesso comune di Palazzo Marino. Come riporta il sito ufficiale dell’azienda, «Per venerdì 24 marzo l’organizzazione sindacale Sol Cobas ha proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del Gruppo ATM SpA. L’agitazione in ATM è prevista dalle ore 18 alle ore 22». Fine settimana difficile insomma per la città di Milano dopo lo sciopero dei taxi indetto per oggi che sta bloccando il servizio per la maggior parte elle auto bianche della città e poi appunto la chiusura della giornata di domani con uno sciopero che non sarà selvaggio ma che rischia di mettere in difficoltà in lavoratori che terminano il lavoro ad orari più tardi rispetto alla norma. Atm ha garantito lo stesso il trasporto e non dovrebbe esserci dunque il 100% dell’interruzioni dal servizio, ma resta comunque a rischio la rete metro, i bus e i tram che potrebbe funzionare con ingenti ritardi in termini di traffico corse.

SCIOPERO MEZZI MILANO, ATM: DOMANI 24 MARZO, LA PROTESTA DI SOL COBAS (ULTIME NOTIZIE) - Lo sciopero previsto per domani sera dei mezzi Atm è stato indetto dal Sindacato degli Operai in Lotta Cobas contro i vertici del comune e della stessa azienda trasporti milanese. La lunga nota del sindacato è durissima e pone accuse pesanti: «Con l'imposizione del sindaco di non rilevare, come ATM, il pacchetto azionario Astaldi di M5, e il conseguente via libera per l'acquisizione dello stesso pacchetto da parte di FS, il Comune sta andando di fatto a preconfezionare le gare d'appalto così come FS "comanda", per il tramite di Busitalia», scrive il comunicato di Sol Cobas. Che poi prosegue, «chiaro quindi il film di mettere ATM nelle mani di Busitalia dell'a.d. Mazzoncini, braccio destro di Renzi e, a nostro modo di vedere, vero e proprio regista occulto anche di questa infame operazione». In secondo luogo, le motivazioni dello sciopero di domani vengono spigate dal sindacato unico che ha indetto l’agitazione su tutta le rete dei trasporti milanese, riguardano anche l’aspetto immancabile dei salari: «Aderendo allo sciopero, esigiamo dal Comune e/o Città Metropolitana che, nella gara d'appalto del TPL Milanese, sia salvaguardata e garantita l'intera attuale contrattazione integrativa, sia sotto l'aspetto salariale (es. al par. 183 oltre 500€ mensili) che normativo (36 ore circa di lavoro settimanali, rotazione turni su 17 settimane, 20-30% di turni su nastro con max 2 riprese, 75 giorni di riposo annui, ecc.)».

