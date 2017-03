SCIOPERO TAXI/ Oggi, 23 marzo 2017: sarà caos mezzi? Le Iene sui tassisti: "Sono una lobby?"

Sciopero Taxi

SCIOPERO TAXI OGGI, 23 MARZO 2017: STOP NAZIONALE. ORARI E INFO (ULTIME NOTIZIE) - Un altro giorno senza taxi: oggi, giovedì 23 marzo, dalle 8 alle 22 è previsto lo sciopero nazionale dei tassisti, salvo il rispetto delle fasce di garanzia. Alle 10 si riuniranno in piazza del Colosseo per raggiungere tutti insieme piazza Madonna di Loreto, dove è in programma un'assemblea. Nel frattempo continua il confronto: il Ministero dei Trasporti ha presentato una bozza del decreto ai sindacati: dovrebbe scongiurare l'esercizio abusivo del servizio taxi e noleggio con conducente o comunque le pratiche che non rispondono ai principi che regolano la materia. I sindacati avranno dieci giorni di tempo per presentare le loro osservazioni. L'ufficialità dello sciopero è arrivata comunque da Alessandro Atzeni, di Uil Trasporti: «La protesta non esclude la proposta, abbiamo preso atto della buona volontà del Governo di ripristinare il rispetto delle regole del settore contro l'abusivismo».

È una lobby forte che condiziona i governi con gli scioperi pic.twitter.com/on10RVddhH — Le Iene (@redazioneiene) 22 marzo 2017

SCIOPERO TAXI OGGI, 23 MARZO 2017: STOP NAZIONALE. LE IENE SUI TASSISTI: "SONO UNA LOBBY?" - Le Iene hanno dedicato un servizio sulla vicenda dei Taxi contro Uber: nel servizio andato in onda ieri su Italia 1 Marco Maisano ha provato a spiegare cosa c'è dietro la protesta dei tassisti e quindi ha raccontato come la vicenda si è evoluta. Si parte dalla spiegazione dei servizi offerti da Uber, contro cui i rappresentati dei tassisti si sono opposti. L'innovazione proposta è il motivo dello scontro: qual è il problema? Le licenze si pagano, e anche caro, mentre gli autisti Ncc non hanno bisogno di licenze e possono operare ovunque in Italia. Tutti, però, hanno il loro tornaconto in questa situazione di stallo e l'inviato de Le Iene ne approfitta per scattare una fotografia della situazione in cui versano i tassisti, i quali - ad esempio - hanno spinto per l'abolizione dell'obbligo delle ricevute fiscali e sono restii a ricevere pagamenti con carta. Secondo un ex tassista intervistato da Le Iene quella dei tassisti è una lobby che «condiziona i governi a colpi di scioperi e ha un peso elettorale». Dall'inchiesta è emerso che l'obiettivo dei tassisti è duplice: conservare il monopolio e mantenere un pazzesco sistema di evasione fiscale. Clicca qui per vedere il servizio.

