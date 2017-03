TONY DRAGO/ Il militare 25enne vittima di nonnismo? La caduta sarebbe una messinscena (ultime notizie)

Tony Drago, Facebook

TONY DRAGO, ULTIME NOTIZIE: GLI ESPERTI NOMINATI DAL GIP EVIDENZIANO LE INCONGRUENZE (NEWS OGGI, 23 MARZO 2017) - Era il 6 luglio 2014 quando Tony Drago, caporale siracusano di 25 anni, fu trovato privo di vita all'interno della caserma dei Lancieri di Montebello di Roma. Si parlò sin da subito di suicidio, tesi alla quale la famiglia si è sempre opposta con forza per anni. Ora, a sostenere il grido di dolore della madre del giovane militare, sono stati anche i periti nominati dal Gip di Roma e che potrebbero portare ad una svolta importante, evidenziando l'incompatibilità del suicidio con la tesi della caduta e con i traumi riscontrati sul corpo di Tony Drago. Secondo la versione ufficiale dei fatti, il militare siciliano si sarebbe tolto la vita lanciandosi nel vuoto da una finestra del secondo piano dopo essere salito su una sedia. Una tesi che tuttavia andrebbe a cozzare con quanto invece emerso dal contenuto della perizia depositata dai due esperti, Paolo Procaccianti, medico legale dell'Università di Palermo e Federico Boffi, capo fisico della direzione centrale anticrimine della Polizia. Grazie al loro esame, sarebbero emerse numerose novità, come rivelato dal portale NewSicilia.it. Il medico legale avrebbe evidenziato tutte le incongruenze ritrovate sul corpo del giovane in seguito alla presunta caduta e tutti gli elementi raccolti dall'esame autoptico, avrebbero dimostrato la perfetta incompatibilità con la precipitazione da circa 10 metri di altezza. Alcuni segni sono stati considerati oltremodo chiari, tra cui diverse lesività esterne all'altezza del dorso così come l'assenza di lesioni alle vertebre cervicali e che sarebbero invece dovute emergere dopo un violento impatto al suolo. Secondo l'esperto sarebbe risultato incompatibile anche l’enfisema polmonare, emerso in seguito ad un esame istologico sui polmoni di Tony Drago, con la caduta dalla finestra della caserma. Incongruenze evidenti sarebbero poi state evidenziate anche dal secondo esperto ed avrebbero a che fare soprattutto con la velocità del lancio: quella riscontrata nel caso del militare morto, non avrebbe mai superato i 2,7 metri al secondo, mentre secondo il perito il punto di quiete sarebbe potuto essere raggiunto solo ad una velocità dai 3,4 ai 4 metri al secondo. Dubbi anche in merito alla posizione del corpo di Tony Drago rinvenuto nel cortile della caserma, il ritrovamento di tracce di sangue su schiena e polpacci e la disarticolazione delle dita delle mani. Il complesso lavoro eseguito dai due esperti nominati dal Gip del tribunale di Roma, dunque, andrebbe a smentire la tesi del suicidio per dare spazio a quella dell'omicidio, in seguito ad un aggressione a terra di cui Tony Drago sarebbe rimasto tragicamente vittima. Queste nuove rivelazioni hanno contribuito a confermare la tesi dell'avvocato della famiglia, secondo il quale Tony sarebbe rimasto vittima di un atto di nonnismo, mentre la caduta rappresenterebbe una mera messinscena.

