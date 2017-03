UCCIDE EX FIDANZATA INCINTA/ Treviso, fermato 19enne: l’avrebbe uccisa con un sasso durante una lite

Foto d'archivio

UCCIDE EX FIDANZATA INCINTA, FERMATO 19ENNE A TREVISO: L’AVREBBE UCCISA CON UN SASSO DURANTE UNA LITE - Una giovane moldava incinta di 21 anni è stata uccisa a Treviso e la polizia ha fermato quello che sarebbe il su assassino: il fermato è un ragazzo di 21anni, connazionale ed ex fidanzato della vittima, studente al quarto anno in una scuola media superiore. La giovane era al sesto mese di gravidanza e sarebbe stata uccisa con una pietra durante una lita. Il suo presunto assassino, sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per omicidio, è stato messo alle strette dagli investigatori dopo che i genitori della ragazza avevano denunciato la scomparsa. Come riporta l’Ansa, il giovane ha confessato di aver ucciso la ragazza colpendola in testa con un sasso e ha indicato agli inquirenti il luogo dove aveva abbandonato il corpo sulle colline del vittoriese. La 21enne lavorava da qualche mese presso alcuni hotel del coneglianese. Stando a quanto scrive Rainews.it, , la storia sentimentale tra i due era finita da tempo e il ragazzo aveva ora un'altra fidanzata.

UCCIDE EX FIDANZATA INCINTA, FERMATO 19ENNE A TREVISO: LEI LO AVEVA CONTATTATO PER DIRGLI DELLA GRAVIDANZA - Negli ultimi tempi la vittima avrebbe però contattato l’ex per annunciargli essere incinta e per dirgli che il bambino che portava in grembo era suo. I due giovani si erano incontrati per chiarimenti domenica 19 marzo e da allora non si erano avute più notizie della ragazza. I genitori, allarmati, hanno quindi deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine, che hanno concentrato l’attenzione sull’ex fidanzato. Il corpo della vittima, come scrive Ilgazzettino.it, è stato ritrovato riverso in un fossato in località Formeniga a Manzana, piccolo paese al confine tra il Vittoriese e il Coneglianese. A ritrovarlo nella zona boschiva sono stati i poliziotti della sezione investigativa del commissariato di Conegliano. Il cadavere era lì già da qualche giorno e, stando a quanto scritto su Ilgazzettino.it, oltre a colpirla con una pietra il giovane l’avrebbe picchiata e poi strangolata.

