Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: attentato a Londra, Europa nel mirino del terrorismo (23 marzo 2017)

Ultime notizie di oggi, attentato di Londra - Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). EUROPA NEL MIRINO DEL TERRORISMO - Il terrore torna a Londra. Un’auto ha travolto la folla sul ponte di Westmister provocando due morti e diversi feriti. Poi l’attentatore ha accoltellato una guardia nei giardini della Camera dei Comuni, prima di essere ucciso. Il bilancio provvisorio è di 4 vittime e 20 feriti di cui alcuni gravissimi. Non ci sarebbero italiani coinvolti. Evacuata la premier Theresa May, mentre Scotland Yard fa sapere che l’attentatore ha agito da solo. Inghilterra sotto choc, ancora una volta dopo gli attacchi alla metro di Londra per mano di Al Qaeda nel 2005. Il nostro presidente della Repubblica, Mattarella, ha espresso cordoglio per "l’insensata furia".

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). LONDRA, RICOSTRUZIONE DELL'ATTENTATO - Erano circa le 15.40 del pomeriggio quando un uomo, vestito di nero e a bordo di un'auto scura si è lanciato a forte velocità sul ponte che porta a Westminster falciando la folla. Armato di un coltello lungo 20 cm ha tentato di fare irruzione all'interno del Parlamento,ha ucciso un poliziotto, ma è stato raggiunto dai colpi di proiettile degli agenti della sicurezza che invano gli hanno intimato di fermarsi. Molte persone nel tentativo di salvarsi si sono lanciate nel Tamigi. Un medico sul posto ha riferito di "lesioni catastrofiche". Convocato d'urgenza il "Cobra", il comitato d'emergenza per la sicurezza nazionale. La dinamica è identica a quella dell'attentato al mercato di Natale a Berlino e a quella di Nizza.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ALLARME LUPI SOLITARI - L’attentatore sarebbe un cittadino britannico di 42 anni, originario della Giamaica. Sembra che facesse parte di un’organizzazione terroristica, nota fin dal 2006 alle autorità per la sua pericolosità. Esattamente un anno fa a Bruxelles, si consumò l’attentato che fece 32 vittime. Da Berlino a Parigi a Madrid è ormai un’Europa sotto attacco. Elevata l’allerta anche negli Stati Uniti. Il rischio più grande è quello dei terroristi che agiscono come lupi solitari, in grado di sfuggire ai servizi segreti.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). NAZIONALE, VENERDÌ GARA CONTRO L'ALBANIA - Al "Renzo Barbera" di Palermo, venerdì sera, l’Italia sarà impegnata nella quinta gara di qualificazione agli Europei contro gli albanesi di Di Biase. A Coverciano, Bonucci si è ristabilito dall’influenza e torna disponibile. Al centro dell’attacco ci saranno Immobile, in gran forma, e l’amico Belotti, capocannoniere della serie A. Partiranno titolari anche altri due ex del famoso Pescara di Zeman: Verratti e Insigne. Sono attesi 30.000 spettatori e più di 5.000 tifosi albanesi. Sarà interessante vedere come Giampiero Ventura schiererà gli azzurri, con alcune possibili sorprese che animano la vigilia di oggi. Sicuramente dopo la conferenza stampa potrebbero emergere alcune certezze.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). AGNELLI, LE ULTIME SUL CASO DEL MOMENTO - E’ durata circa due ore la seconda audizione dell’avvocato della Juventus, Luigi Chiappero, in Commissione Antimafia, sui presunti rapporti tra società di calcio e criminalità organizzata. L’avvocato esclude la possibilità di un patteggiamento di Andrea Agnelli con la Procura Federale per la vicenda biglietti e nega con decisione che Agnelli abbia mai avuto rapporti con Rocco Dominello capo ultrà legato alla ‘ndrangheta e coinvolto nell’inchiesta "Alto Piemonte". Per Rosy Bindi, presidente della Commissione Antimafia, le intercettazioni dimostrano il contrario.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 23 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). MILAN, LE ULTIME SUL CLOSING - Nubi nere si stanno addensando sul gruppo Sine Europe Sports che dovrebbe acquistare il Milan. La terza e ultima caparra da 100 milioni di euro è sparita nel nulla. Impossibile fissare la data del closing. Per ora la famiglia Berlusconi ha incassato 200 milioni di euro: se l’accordo dovesse saltare, i soldi non verrebbero restituiti. Sicuramente è questa una delle notizie che sta prendendo più piede in questi giorni con il campionato di Serie A fermo a causa della sosta delle nazionali. Staremo a vedere se arriveranno altre novità per una situazione sicuramente che incuriosisce in molto e che coinvolge una delle squadre più importanti del nostro calcio.

© Riproduzione Riservata.