Attentato Londra/ Isis, Khalid Masood: prossimo obiettivo il Duomo di Milano? (Video, ultime notizie)

Attentato Londra (LaPresse)

ATTENTATO LONDRA, PROPAGANDA ISIS ONLINE: DUOMO DI MILANO PROSSIMO OBIETTIVO? (ULTIME NOTIZIE) - Suona inquietante come tante altre propagande online dell’Isis o di gruppi affiliati al Califfato ma questa volta fa evidentemente più impressione: dopo l’attentato di Londra che mercoledì scorso 22 marzo 2017 ha fatto 3 vittime, 40 feriti e una città intera messa in ginocchio da un attentatore “lupo solitario” Khalid Masood (britannico e islamico), ora spunta un’immagine sul web che suona come la “Prossima” conquista della jihad islamista. Ritrae in un fotomontaggio il palazzo di Westminster, il volto di Masood e il Duomo di Milano, identificato come possibile nuovo approdo del terrorismo internazionale. «Do your jihad even while you're in Europe" l'invito inquietante scritto in inglese che si traduce con «attua la jihad anche mentre sei in Europa»: la solita, consueta, chiamata alle armi della “santa guerra” che tocca anche l’Italia, ma che riguardava anche Londra fino al momento in cui un altro attentato è avvenuto giusto due giorni fa. Un invito a fare la guerra per il Califfato contro l’occidente indebolito, secolarizzato e inerme di fronte agli attacchi “casalinghi”, con un auto, un coltello e poco altro. Si avvicina l’incontro del Papa in piazza Duomo a Milano giusto domani e il livello di sicurezza certamente verrà innalzato: in fondo, il terrorismo, è anche se non soprattutto questa continua e infida paura instillata nel cuore delle persone e delle istituzioni europee.

ATTENTATO LONDRA, BUFERA SUGLI 007, 4 MORTI BILANCIO FINALE (ULTIME NOTIZIE) - Il bilancio finale dell’Attentato occorso il 22 marzo al Parlamento di Londra è stato rivisito per fortuna al ribasso: sono 4 le vittime, compreso l’assalitore, che hanno appunto perso la vita nella zona di Westminster due pomeriggi fa. Una insegnante spagnola, un turista americano, un poliziotto all’interno del cortile di Westminster e appunto l’attentatore di cui ieri è stata rivelata da Scotland Yard l’identità, trattasi di Khalid Masood. Intanto è bufera sugli 007 inglesi che non avrebbero dato grosso peso a quanto comparso il giorno prima dell’attentato su un forum (4chan, vedi immagine qui sotto) in cui un utente anonimo aveva pubblicato un messaggio cifrato con le coordinate di Westminster e due pistole che facevano presagire ad un attacco imminente.

Coded 4chan post hinted at Westminster attack a day in advance https://t.co/7c5MuznBpC pic.twitter.com/KgXxdMCZUp — Gizmodo (@Gizmodo) 22 marzo 2017

Dopo il raid di ieri mattina in cui sono stati fermati almeno 7 persone tra Birmingham e Londra, filtra una notizia dai media Uk che riporta la possibile origine dell’attentatore che sarebbe proprio di Birmingham e per questo sarebbe partito da quel luogo con il Suv noleggiato. La prima ministra May ha riferito ieri in Parlamento come l’attentatore era noto alla Polizia di Londra ma era ritenuto invece un obiettivo di minor rango dagli 007: la storia ha purtroppo dimostrato il contrario e sicuramente qualcosa ai vertici alti dell’MI5 potrebbe cambiare nei prossimi giorni, con il Governo inglese intenzionato a vederci chiaro riguardo le allerta terrorismo non prese sul serio o quantomeno non considerate di grande valore d’allerta.

