Autostrade/ Bollettino traffico e viabilità: A1 Milano-Napoli, 6 km coda Parma (ultime notizie, oggi 24 marzo)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 24 MARZO 2017). CODA DI 6 KM SU A1 - Disagi stamattina sulle autostrade per gli automobilisti in viaggio sull'A1 Milano-Napoli. Autostrade per l’Italia segnala infatti che tra terre di Canossa-Campegine e Parma, in direzione Milano, si è formata una coda di 6 km per il traffico di tutti colo che si sono messi in viaggio per partecipare all'evento fieristico MECSPE del settore manifatturiero. Code sono segnalate anche nella carreggiata opposta tra il Bivio per l'A15 Parma-la Spezia e Parma. In alternativa per gli automobilisti che provengono da Bologna è consigliata l'uscita Terre di Canossa-Campegine. Altre code si stanno poi verificando anche su altri tratti autostradali. Le situazioni di possibili disagi sulle strade e autostrade sono le seguenti: sulla Tangenziale Napoli (direzione: Pozzuoli) coda in uscita a Fuorigrotta provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino per traffico intenso sulla viabilità ordinaria; sull'A4 Torino- Brescia (Km 126.1 - direzione: Torino) code a tratti tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per traffico intenso; sull'A24 Roma-L'Aquila-Teramo (Km 7.3 - direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 24 MARZO 2017). CHIUSURE A1 MILANO-NAPOLI DIRETTISSIMA - Gli automobilisti in viaggio oggi sulle autostrade devono fare attenzione, oltre al traffico e alle code, anche alle chiusure annunciate da Autostrade per l’Italia. La società fa sapere infatti che comunica che sarà chiuso l’intero tratto della A1 Direttissima, in direzione di Firenze, per lavori di manutenzione. La chiusura del tratto è in programma per due notti consecutive con i seguenti orari: dalle ore 22:00 di domani sabato 25 marzo alle ore 06:00 di lunedì 27 marzo, Nello stesso orario resteranno chiuse anche le stazioni autostradali di Badia e di Firenzuola-Mugello, in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Bologna. Autostrade per l’Italia segnala inoltre che sarà chiusa l’area di servizio Nuova Badia ovest all’interno del tratto chiuso: la chiusura della stazione avverrà per due notti consecutive, dalle ore 21:00 di domani sabato 25 marzo alle ore 06:00 di lunedì 27 marzo.

