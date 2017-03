Blocco traffico auto Milano e Roma

BLOCCO AUTO MILANO E ROMA ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 MARZO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E STRADE CHIUSE - Blocco auto a Milano e Roma: la visita di Papa Francesco nel capoluogo lombardo e la celebrazione dei Trattati nella Capitale hanno provocato diverse modifiche alla viabilità. Divieti di sosta e chiusure al traffico sono state fissate a Milano per il tempo limitato al passaggio di Papa Francesco e nelle aree degli eventi o di sosta del Santo Padre. Anche le linee di trasporto pubblico di superficie subiranno modifiche: in questo caso sono state previste deviazioni in prossimità di tutti gli eventi e dei passaggi del corteo papale. Il Comune di Milano ha invitato la popolazione a non usare le auto private, visto che il traffico risulterà difficoltoso, e di preferire i mezzi di trasporto pubblico. Per il dettaglio delle modifiche dei percorsi e di chiusure del traffico si può consultare il sito internet di ATM o il profilo Twitter.

Sabato Papa Francesco sarà a Milano. I luoghi della visita pastorale e le modifiche alla viabilità #papamilano2017 https://t.co/RswThFESvS pic.twitter.com/CspEooPXq1 — Comune di Milano (@ComuneMI) 23 marzo 2017

BLOCCO AUTO MILANO E ROMA ULTIME NOTIZIE, OGGI 24 MARZO: DIVIETO DI CIRCOLAZIONE E STRADE CHIUSE - Dalle ore 19 di oggi, venerdì 24 marzo 2017, comincia il blocco del traffico auto a Roma, che cesserà domani quando le esigenze saranno cessate. Stanno scattando tutte le misure di sicurezza nel centro storico della Capitale in vista del summit europeo con il quale si celebra il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. Strade chiuse, divieti di sosta per le auto nelle zone "calde" della città, dove passeranno i manifestanti. L'apparato di sicurezza è già al lavoro: è stata prevista una zona blu, chiusa al traffico veicolare e pedonale, che include tutta piazza Venezia, Piazza dell'Ara Coeli, Piazza San Marco, via Petroselli fino a via delle Tre Pile e si chiude con i Fori Imperiali e piazza Madonna di Loreto. La zona cuscinetto è quella verde (comprende via 4 novembre, largo Magnanapoli, via Nazionale, costeggia piazza delle Repubblica e ridiscende fino a via del Corso lungo tutta via del Tritone), che non sarà interessata dal blocco del traffico auto, ma è previsto un presidio di polizia con funzioni di controllo. Sul sito e sugli account social della Questura di Roma sono pubblicate le strette interessate dal blocco traffico auto.

60° #ANNIVEARIO DELLA FIRMA DEI #TRATTATI DI ROMA



La #Questura di Roma informa i cittadini



Quali zone di Roma... https://t.co/PecGkcaivw — QuesturaDiRoma (@QuesturaDiRoma) 22 marzo 2017

