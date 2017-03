Estrazione/ Eurojackpot n 12/2017 di oggi: i numeri vincenti! (24 marzo)

Estrazione Eurojackpot

EUROJACKPOT, ESTRAZIONE DI OGGI VENERDÌ 24 MARZO 2017, CONCORSO N°12/2017, ULTIME CURIOSITÀ - Riparte la caccia italiana a Eurojackpot: oggi, venerdì 24 marzo, si terrà la penultima estrazione di questo mese. Una sfida internazionale, perché a caccia del ricchissimo montepremi ci sono gli appassionati di 17 Paesi. L'assalto alla somma da capogiro diventa anche un'occasione di rilancio nazionale, visto che l'Italia è indietro nel "palmares" di questo gioco. Continua a crescere tra l'altro il montepremi: è arrivato a quota 49 milioni di euro, quindi Eurojackpot si sta rivelando sempre più allettante. Il premio associato al 5+2, la prima categoria, è sicuramente il più ambito, ma questo gioco offre molteplici occasioni per diventare ricchi: le categorie in totale sono 12 sono molte quelle che possono garantire una somma interessante. Lo sa bene, ad esempio, l'italiano che ha vinto con il 5+0 ben 94.247,00 euro! Non basta indovinare tutti i numeri vincenti per mettere a posto le proprie finanze. Le strade che portano alla serenità economica sono diverse con Eurojackpot, quello che conta è farsi trovare pronti per l'appuntamento con la dea bendata e sperare che si presenti dopo l'estrazione. Partecipare a questa sfida europea è semplice: non bisogna fare altro che scegliere 5 numeri su 50 e 2 Euronumeri su 10 e giocarli in ricevitoria o online. Se siete particolarmente affezionati alla vostra combinazione fortunata, potete prendere in considerazione l'eventualità di abbonare la vostra giocata, quindi fare in modo che venga ripetuta per un minimo di due fino ad un massimo di cinque concorsi. L'estrazione di oggi dei numeri vincenti di Eurojackpot è sempre più vicina: siete pronti? Prima, però, vi ricordiamo quanto accaduto la settimana scorsa. I numeri vincenti sono stati: 3-16-25-38-45, Euronumeri 7-8. Chi trionferà tra di voi oggi? Buona fortuna con l'estrazione di Eurojackpot!

ESTRAZIONE CONCORSO SISAL - EUROJACKPOT N°12 DEL 24/03/2017





I NUMERI VINCENTI DI EUROJACKPOT:

EURONUMERI:

(Fonte: Sisal)(Vi ricordiamo di controllare le vincite per le estrazioni del Eurojackpot e per tutti i concorsi Sisal sul sito Sisal.it o in ricevitoria, si declina ogni responsabilità per eventuali errori telematici nei numeri riportati)

