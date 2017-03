FATIMA/ Il papa approva la canonizzazione di Francisco e Jacinta Marco

Il santuario di Fatima, foto Pixabay

Secondo quanto riporta oggi il sito Catholic Herald citando fonti vaticane, papa Francesco ha approvato il riconoscimento di un miracolo effettuato da due dei tre bambini a cui apparve la Madonna a Fatima nel 1917. Bergoglio ha dunque firmato il decreto che riguarda Francisco e Jacinta Marto durante un incontro con il cardinale Amato, prefetto della Congregazione per le cause dei santi. Tale riconoscimento potrebbe significare che la cerimonia per la canonizzazione dei due bambini potrà tenersi presto, forse proprio durante la visita del papa a Fatima prevista per i prossimi 12 e 13 maggio. O almeno questo è quanto sperano tutti. Il papa si reca in pellegrinaggio in occasione del centesimo anniversario delle apparizioni quando i due fratellini insieme alla cugina Lucia dos Santos, videro la Vergine, apparizioni che durarono per un mese fino al 13 ottobre 1917. Francisco sarebbe morto poco dopo, il 4 aprile 1919 a 10 anni di età, Jacinta il 20 febbraio 1920, a nove anni inn seguito alla terribile epidemia influenzale che provocò ai tempi milioni di morti. Giovanni Paolo II li dichiarò beati nel 2000, dopo discussioni durate decenni riguardanti il fatto se bambini così piccoli potessero avere la capacità di capire le virtù eroiche. Lucia è morta invece nel 2005 all'età di 97 anni. Il miracolo riguarda la guarigione di un bambino brasiliano.

