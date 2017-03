Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE PADOVA: CAMION NETTEZZA URBANA SU AUTO, UN MORTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 24 MARZO 2017) - E' accaduto stamattina presto un incidente stradale mortale a Padova. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa Adnkronos riportata da Padovanews un uomo è morto dopo che una gru si è staccata da un camion della nettezza urbana ed è piombata su tre auto. L'incidente stradale si è verificato poco dopo le 6 di questa mattina su Lungargine Gerolamo Rovetta: in base a una prima ricostruzione di quanto accaduto sembra che dal camion della nettezza urbana si sia staccata una barra laterale di posizionamento del cassone scarrabile del camion e abbia colpito le automobili che stavano arrivando in senso opposto. Sul luogo dell'incidente stradale sono intervenuti, oltre agli agenti della polizia locale di Padova, anche i vigili del fuoco che hanno estratto due automobilisti che erano rimasti incastrati in un veicolo commerciale e un’auto. Il conducente della terza auto invece è morto sul colpo dopo l'impatto. Nell'incidente stradale è rimasta coinvolta anche una quarta auto che è stata colpita di striscio dalla staffa che si è staccata dal camion della nettezza urbana.

