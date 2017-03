ORA LEGALE 2017/ Cambio orario tra sabato e domenica: un’ora avanti oppure indietro? Info e consigli utili

Ora Legale 2017

ORA LEGALE 2017, CAMBIO ORARIO: LANCETTE AVANTI O INDIETRO? TUTTO CIÒ CHE OCCORRE SAPERE - L'ora legale 2017 sta per tornare. Tra la notte di sabato 25 e domenica 26 marzo, scatterà nuovamente con il termine del mese. Come e quando bisognerà spostare le lancette? In questo nuovo articolo online vi daremo tutte le informazioni necessarie sul cambio dell'ora. Lancette spostate in avanti oppure indietro? Le lancette dei nostri orologi così come delle nostre sveglie digitali, dovranno essere spostate una ora in avanti e quindi, dormiremo anche un'ora in meno. Per quale motivo esiste l'ora legale? L'obiettivo principale di questo cambio d'ora è da attribuire ad una volontà di risparmiare energia per un uso minore dell'elettricità. Il primo a lanciare questa idea fu Benjamin Franklin nel lontano 1784. L'inventore del parafulmine infatti, pubblicò la sua proposta direttamente sul quotidiano francese Journal de Paris. Le sue geniali quanto innovative idee però, non trovarono alcun riscontro utile e, dopo più di un secolo (1907), il costruttore inglese William Willett ripropose l'idea che fu invece accolta favorevolmente anche per le ristrettezze economiche provocate dalla Prima guerra mondiale. Nel 1916 quindi, la Camera dei Comuni di Londra aprì le porte al British Summer Time con lo spostamento delle lancette un'ora in avanti nel corso dell'intero periodo estivo. Successivamente, anche gli altri paesi attuarono l'idea del cambio d'ora anche se, i Paesi della fascia tropicale non l'adottano in quanto non risentono di problemi tali da dovere ricorrere ad un risparmio energetico. Tra le varie problematiche relative al cambio dell'ora, vi è la possibilità di infortuni sul lavoro, incidenti stradali, attacchi di cuore e cefalee ma, attualmente, gli studiosi non ne hanno ritrovato validi riferimenti scientifici. Per evitare perdite di attenzione e stanchezza, abbiate però cura di prestare attenzione all'alimentazione e quindi, mantenetevi leggeri la sera prima evitando anche di bere alcolici e prestando attenzione a cibi grassi e troppo conditi. Via libera invece a latte caldo e riso, pane e pasta, lattuga, radicchio rosso, aglio e formaggi freschi, uova bollite e frutta dolce.

