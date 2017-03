PAPA FRANCESCO A MILANO / Diretta streaming video, Scola introduce la visita di Bergoglio: il programma

Diretta Papa Francesco a Milano (Foto: LaPresse)

PAPA FRANCESCO A MILANO, DIRETTA STREAMING VIDEO: TUTTI GLI APPUNTAMENTO LIVE (ULTIME NOTIZIE) - Si avvicina la grande visita di Papa Francesco a Milano e alle terre milanesi: il cuore dell’incontro si terrà alle ore 15 presso il Parco di Monza con la Santa Messa proposta e annunciata a tutti i fedeli che intendono accogliere la testimonianza del Pontefice in un periodo di instabilità sociale per la sempre permanente crisi economica e con le notizie che arrivano dall’Europa del rinnovato attacco fondamentalista islamico contro la civiltà occidentale. Proprio i vari appuntamenti che vedranno protagonista Papa Francesco nella giornata di sabato 25 marzo a Milano saranno caratterizzati da un largo cordone di sicurezza per provare a prevenire il rischio attentati contro il Santo Padre. Saranno dieci ore in cui Bergoglio sarà presente nella Diocesi milanese, dalle 8 dello sbarco a Linate fino alle 18 quando terminerà il saluto ai cresimandi allo Stadio San Siro: il programma fitto vedrò come primo appuntamento la visita alle Case Bianche di via Salomone nella Parrocchia di san Galdino (ingresso solo con biglietti, già esauriti), dove darà un saluto ai rappresentanti delle famiglie rom, immigrate e islamiche. Verso le 10 Francesco è atteso in Duomo invece per l’incontro con tutti i vescovi ausiliari, con l’Arciprete e con il Capitolo ambrosiano e ovviamente con l’Arcivescovo Cardinale Angelo Scola: osserverà anche l’adorazione del Santissimo Sacramento nello scurolo di San Carlo, prima di rispondere alle domande dei sacerdoti sempre all’interno della Cattedrale. A quel punto, verso le 11 Papa Francesco uscirà sul Sagrato dove reciterà l’Angelus davanti alla Piazza gremita (ingresso libero); alle ore 11.30 è previsto il trasferimento verso il Carcere di San Vittore dove saluterà e benedirà personale e detenuti in alcune celle. Sarà proprio con loro che pranzerà dalle 12.30 in poi: attorno alle 13.45 inizia il viaggio verso il Parco di Monza dove si terrà il cuore dell’incontro alla Diocesi di Milano, con la celebrazione della Santa Messa dalle 15 alle 16.30 circa (ingresso libero con modulo via app o via mail). Alle 16.30 il trasferimento per l’ultima tappa allo Stadio Meazza a San Siro dove, alle 17.30, incontrerà i ragazzi cresimati, i genitori, i padrini e le madrine, rispondendo ad alcune domande di un cresimato, di un genitore e di un catechista. Un saluto alla città di Milano e il ritorno in Vaticano previsto per la serata: il tutto sarà ovviamente possibile seguirlo tramite aggiornamenti costanti sul nostro quotidiano e tramite diretta streaming video live anche dal canale TV2000 e dal canale YouTube del Centro Televisivo Vaticano, con collegmaneot video che trovate qui sotto.

PAPA FRANCESCO A MILANO, DIRETTA STREAMING VIDEO: L’INVITO DEL CARD. SCOLA (ULTIME NOTIZIE) - Papa Francesco sabato 25 marzo 2017 compierà il suo primo viaggio nella città di Milano, dall’Angelus mattutino alla Messa nel pomeriggio al Parco di Monza come momenti pubblici aperti a tutti e con tanti piccoli appuntamenti significativi nella volontà di Bergoglio di accogliere gli ultimi e i meno “rappresentati” da società. In tutto il suo peregrinare sarà accompagnato dall’Arcivescovo di Milano, Card. Angelo Scola, che in una recente intervista al mensile “Tracce” ha provato a spiegare il significato profondo della visita del Santo Padre alla sua Diocesi. «La visita del Papa è un grande privilegio per Milano. Basti pensare che la nostra è una delle poche metropoli europee visitate in questi anni. C’è grande attesa e grande desiderio di incontrarlo. Per me personalmente è un dono ed una pro-vocazione a vivere con autenticità il compito affidatomi. La visita del Papa, inoltre, riprende e conclude idealmente il percorso che abbiamo proposto in questi anni sul tema “Evangelizzare la metropoli”», ha sottolineato Scola ai colleghi del mensile “Tracce”. Un incontro per provare a capire sempre di più quale sia il vero “messaggio” di Cristo alla società attuale, disgregata e frammentata ma pur sempre desiderosa dell’incontro con ciò che possa compiere realmente il destino di ciascuno. « Vorrei che tutti, senza alcuna distinzione tra popolo e classe dirigente, tra cristiani e laici, guardassero al Papa con grande interesse. Cosa si aspettano? Questo è più difficile da sapere. Tutti però ci aspettiamo una cosa perché siamo certi di riceverla: l’annuncio della misericordia di Dio». Centrale il tema del popolo come evidenziato da tutto il lavoro di preparazione che Scola con la Diocesi hanno impostato da mesi tra catechesi, incontri e iniziative: sempre a “Tracce” il Cardinale di Milano sottolinea «il riferimento al popolo - che in papa Francesco nasce dalla sua esperienza argentina - incontra qui da noi la tradizione del cattolicesimo popolare lombardo: per noi dire Chiesa è dire popolo, popolo di Dio. È una dimensione della nostra fede che non si è smarrita, anche se ha certamente bisogno di maturare e diventare più consapevole ed operativo». Ma popolo significa prima di tutto appartenenza a qualcosa, anzi a Qualcuno come testimonia il Papa nella continuità con i santi pontificati precedenti di Papa Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, come ricorda l’Arcivescovo a Radio Vaticana: «Evangelizzare vuol dire che un soggetto personale, un soggetto comunitario, deve muoversi mettendosi in gioco con ciò che dice; è quello che il Papa ci dimostra: ha tanta credibilità perché la gente percepisce che è coinvolto in prima persona in quel che dice. Questa è la strada dell’evangelizzazione».

© Riproduzione Riservata.