PAPA FRANCESCO A MILANO / S. Messa al Parco di Monza: come arrivare, tutte le info (25 marzo 2017)

Papa Francesco a Milano, la Messa a Monza

PAPA FRANCESCO A MILANO, S. MESSA AL PARCO DI MONZA: COME ARRIVARE, TUTTE LE INFO (ULTIME NOTIZIE) - Alle ore 15 Papa Francesco arriverà al Parco di Monza per l’attesa Santa Messa nella sua visita pastorale nella diocesi di Milano, il momento centrale dell’intera giornata di Bergoglio nelle terre milanesi. Un’immenso cordone di sicurezza verrà messo in campo lungo l’intera visita al Parco di Monza di Papa Francesco, durante la celebrazione dell’Eucaristia che durerà circa un’ora e mezza (anche perché dopo Bergoglio è atteso a San Siro per l’incontro esclusivo con i ragazzi della Comunione e della Cresima nei prossimi mesi). Ricordiamo che per entrare nella struttura che ospiterà la messa di Bergoglio è obbligatorio e assolutamente necessario presentarsi o con il gruppo organizzato (con tanto di Capogruppo) dalle varie parrocchie milanesi, oppure anche singolarmente con il modulo di registrazione compilato, inviato e scaricato tramite App ufficiale “Papa a Milano” o sito internet dalla Diocesi di Milano. Chi si iscrive singolarmente può scegliere di raggiungere il Parco a piedi oppure può raggiungere in auto la stazione ferroviaria più vicina a casa e, comprando il biglietto (info Trenord numero verde 800 053 233), prendere un treno con destinazione Villasanta o Arcore o Monza o Lissone. Sia sull’app Papa a Milano che nei siti della Diocesi di Milano - e anche sui comuni di Monza e Milano - sono invece disponibili mappe per raggiungere il luogo, indicazioni pratiche e percorsi a piedi per poter arrivare all’area della Messa che vi sarà indicata nel vostro accredito personale o comunitario (se vi siete iscritti tramite parrocchia). Chi si muovesse dal Comune di Monza o dall’area brianzola può invece utilizzare i bus di linea e avrò certamente meno problemi rispetto al traffico e alle modalità obbligatorie per chi invece arriva da ogni altra parte della Lombardia.

PAPA FRANCESCO A MILANO, S. MESSA AL PARCO DI MONZA: COSA SI PUÒ/NON SI PUÒ PORTARE ALLA CELEBRAZIONE (ULTIME NOTIZIE) - Per la Santa Messa di Papa Francesco al parco di Monza nel pomeriggio alle ore 15, il cordone di sicurezza ha fatto sapere sul sito ufficiale della Diocesi di Milano come i 22 accessi al Parco saranno aperti fin dalle ore 8 della mattina ma bisognerà comunque trovarsi nei pressi dell’immenso spazio disponibile per la celebrazione entro le ore 14. La Messa comincerà alle ore 15 e il Papa è previsto che arrivi entro le 14.40-14.45: stando ella informazioni fornite dalla Diocesi l’accesso all’area è possibile per tutti, anche se si tratta di camminare da un minimo di 15 minuti ad un massimo di 45 a seconda del mezzo utilizzato per arrivare al Parco di Monza. Uno zaino e una borsa sono permessi, anche se saranno comunque controllati a fondo all’ingresso nel Parco prima della Messa; è possibile introdurre anche un passeggino pieghevole per i bambini e un seggiolino per potersi sedere durante la Celebrazione. Per tutti i capogruppo delle varie parrocchie, è possibile portare all’interno del Parco un cartello identificativo ma con misure non superiori a 50 x 40 cm e, se ha un’asticella, che sia di plastica o di legno non superiore a 1,5 m di lunghezza.

