PREVISIONI METEO/ Maltempo: instabilità e piogge al Nordovest (ultime notizie, 24 marzo 2017)

Immagini di repertorio (LaPresse)

ALLERTA METEO, PREVISIONI DEL TEMPO E MALTEMPO: PIOGGE AL NORDOVEST (OGGI, 24 MARZO 2017) - Il nostro paese sta attraversando una fase di instabilità meteorologica. Le previsioni meteo per la giornata di oggi segnalano infatti maltempo su alcune regioni d'Italia. In particolare le condizioni di brutto tempo, come segnala Meteo.it, sono previste sul Nordovest: su queste regioni sono infatti attese piogge. Il cielo sarà molto nuvoloso e nel corso della mattinata si potranno verificare temporali sparsi su Piemonte, Liguria centro-occidentale, Lombardia, Val d’Aosta. Le piogge potranno essere più diffuse e intense su ovest Piemonte e Liguria di Ponente. Nel pomeriggio però questa fase di maltempo tenderà ad attenuarsi o addirittura ad esaurirsi mentre resterà attiva su Piemonte occidentale, Liguria di Ponente e Valle D'Aosta. E' segnalata anche neve sulle Alpi occidentali oltre 1600-1900 metri di quota. Per quanto riguarda il resto del nostro paese il tempo sarà nuvoloso, con cielo velato, ma senza piogge. Questa mattina sono previste nebbie lungo il versante adriatico. Le previsioni meteo segnalano poi schiarite stasera sul settore tirrenico e al Sud Italia. Le temperature si registreranno intorno ai 15 gradi al Nordovest, ai 20 gradi sulle altre regioni. Segnalato vento moderato di scirocco su Mar Ligure, Sardegna e Canale di Sicilia. Per chi si deve spostare oggi sulle autostrade il consiglio è di verificare, oltre alle previsioni meteo, anche il bollettino del traffico e della viabilità per evitare possibili disagi durante il viaggio.

