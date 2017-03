RAGAZZINO DISABILE STUPRATO/ Campania, 13enne stuprato per anni da branco di minori

Foto dal web

Notizie che lasciano allibiti, sempre più frequenti, segno di un degrado morale ed educativo che ormai ha raggiunto i livelli massimi. Un ragazzino di 13 con leggera disabilità mentale, quello che una volta si definiva "ritardato" è stato vittima per ben quattro anni di un branco di ragazzini oggi maggiorenni a parte tre di loro che hanno 14 anni. E' stato stuprato e violentato in più occasioni: per le strade, a casa di uno di loro, nel campo di calcetto dove andavano a giocare. La madre della vittima una volta li aveva notati in atteggiamenti ambigui, ma solo adesso ha sporto denuncia. Tutti arrestati tranne i minori, ben undici giovani. La vicenda si è svolta nella cittadina di Giuliano, il cui sindaco ha commentato: "Non ci sono parole per commentare. L'idea che a compiere le violenze sia stato un 'branco' di minori, di cui due con meno di 14 anni, e che siano andate avanti per ben quattro anni lascia sgomenti". Che fare davanti a questi episodi? Dare la caccia con più poliziotti? Non basta. Bisogna intervenire in modo educativo in nuclei familiari che evidentemente vivono con una coscienza dell'età della pietra e se nel caso portare via i figli a genitori incapaci di comunicare qualunque sentimento di umanità e che crescono i figli in chissà quale squallore morale.

