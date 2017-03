Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: attentato di Londra rivendicato dall'Isis (24 marzo 2017)

Ultime notizie di oggi, Foto La Presse

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). L'ATTENTATO DI LONDRA RIVENDICATO DALL'ISIS - L’Isis ha rivendicato l’attentato di Westminster a Londra, città sotto choc per l’aggressione più grave dopo quella del 2005. Tre morti, compreso il terrorista, oltre 40 feriti di cui 29 ancora ricoverati e 7 in condizioni critiche. Stanno bene invece le due italiane rimaste leggermente ferite. Intanto 8 persone sono stante arrestate in un blitz tra Londra e Birmingham, considerata la capitale del ‘califfato’ in Inghilterra. Durissimo discorso della premier May alla House of Commons: "Possibili nuovi attacchi, ma non abbiamo paura e non ci arrenderemo davanti al terrorismo". La Regina Elisabetta ha parlato di "terribile violenza". L'attentatore si chiamava Khalid Masood, 52 anni, cittadino britannico, originario del Kent. Era sposato ed è padre di tre figli. Era già noto agli 007 per aggressioni e possesso d’armi, ma contro di lui non c'era alcuna indagine per terrorismo. Secondo gli esperti è difficile, se non impossibile definire il profilo di questi attentatori. Il ponte di Westminster è stato già riaperto, ma la città è presidiata da elicotteri e gommoni.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). OMICIDIO SHOCK, UCCISA LA GIOVANE EX INCINTA DI SEI MESI - A Treviso, Mihail Savciuc,19 anni, ha massacrato a colpi di pietra l’ex fidanzata Irina Bakal,21, perché si rifiutava di abortire. L’ha colpita senza pietà fino a spezzarle la mascella, poi l’ha strangolata per essere sicuro che non respirasse più. Il ragazzo le ha sottratto gioielli, soldi e cellulare dopo averla sepolta sotto un cumulo di foglie secche nel bosco dove si erano dati appuntamento per chiarire. La famiglia di Irina ne aveva denunciato la scomparsa domenica scorsa e non sapeva che aspettasse un bambino. A inchiodare il ragazzo, le telecamere del "ComproOro" dove era andato a vendere la refurtiva insanguinata.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ADDIO A MILIAN E TORTORELLA - E’ morto per un ictus Tomas Milian. Aveva 84 anni e viveva da tempo a Miami. Attore in film d'autore, formatosi nelle più importanti scuole americane di recitazione, divenne famoso per il ruolo di "Er Monnezza" nei film polizieschi all'italiana degli anni '70. E sempre oggi, a Milano si è spento Cino Tortorella, autore e regista, ma soprattutto l’amatissimo mago Zurlì, che a giugno avrebbe compiuto 90 anni. Soffriva di cuore. Per 50 anni ha condotto lo Zecchino d’Oro, il fortunato programma da lui stesso creato. A 87 anni si lanciò con il paracadute insieme alla figlia Chiara.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). CALCIOMERCATO, IL CHELSEA PUNTA BONUCCI DELLA JUVENTUS - La Juventus, in una fase cruciale della stagione, deve guardarsi anche degli assalti delle super potenze calcistiche. Il Chelsea dell'ex tecnico bianconero Antonio Conte starebbe puntando ad acquistare il forte difensore centrale Leonardo Bonucci, uno degli elementi cardine della rosa juventina. Secondo i tabloid britannici la permanenza di Bonucci alla Juventus sarebbe legata al futuro di Massimiliano Allegri. Se il tecnico dovesse rimanere a Torino il calciatore potrebbe decidere di partire e la destinazione più probabile al momento è proprio Londra, dove ritroverebbe Conte che lo ha reso uno dei difensori più forti in circolazione.



ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). FERRARI, VETTEL E LA NUOVA VETTURA PRONTI PER LA PROSSIMA STAGIONE - Il Mondiale di Formula Uno è alle porte e il pilota della Ferrari Sebastian Vettel è desideroso di scendere in pista. Dopo un dominio assoluto delle Mercedes la scuderia del Cavallino vuole tornare a recitare un ruolo da protagonista. La macchina ha già dato ottime risposte nelle prove e Vettel è fiducioso per la gara del prossimo fine settimana. Secondo quanto ha affermato il pilota tedesco l'attuale Ferrari è la macchina più veloce che abbia mai guidato. Sul rinnovo il pilota non si è pronunciato, affermando che c'è ancora tanto tempo per discuterne.

ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 24 MARZO 2017 (ULTIM'ORA). ROMA, SPALLETTI RINNOVO LONTANO PALLOTTA LO VUOLE TRATTENERE - Luciano Spalletti e la Roma ancora insieme in futuro? Al momento questa ipotesi appare più lontana. Il tecnico toscano è ancora dubbioso su cosa fare nell'immediato futuro. Chi invece non ha dubbi è il presidente americano James Pallotta, che vorrebbe proseguire con Spalletti alla guida della squadra. Due condizioni indispensabili per un nuovo matrimonio sarebbero i rinnovi dei centrocampisti Radja Nainggolan e Kevin Strootman, due perni fondamentali. Chi è molto vicino ad abbandonare il club giallorosso è il difensore Kostas Manolas, vicino all'approdo all'Inter.

