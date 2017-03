Vietato pasto vegano a un bimbo/ Comune condannato dal Tar: “rifiuto immotivato”

Immagini di repertorio

NO A PASTO VEGANO A BIMBO: IL TAR CONDANNA IL COMUNE DI MERANO (OGGI, 24 MARZO 2017) - E' stato negato senza adeguata motivazione il pasto vegano a un bimbo: è questo il motivo per il quale il comune di Merano, nella provincia autonoma di Bolzano, è stato condannato dal Tar. Per i giudici, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il rifiuto da parte del comune nei confronti della famiglia sarebbe stato "immotivato". Dopo che il comune aveva negato a un bambino che frequenta le mense scolastiche il pasto preparato sulla base della dieta vegana i genitori si sono rivolti al Tribunale amministrativo che ha sentenziato così sul ricorso presentato. Il comune di Merano non è stato obbligato dal Tar a garantire una dieta vegana al bambino ma dovrà motivare meglio questa decisione. Tutto è nato quanto la famiglia ha iscritto il bambino a una scuola materna comunale, chiedendo per i pasti un'alimentazione vegana, che escludesse quindi carne, pesce e latticini. Il vicesindaco Andrea Rossi racconta che la mamma è stata convocata e le è stato spiegato che "l’Asl ritiene il regime vegano non adatto a un bambino di quella età e dannoso in prospettiva per la sua crescita".

NO A PASTO VEGANO A BIMBO: IL TAR CONDANNA IL COMUNE DI MERANO (OGGI, 24 MARZO 2017) - Il comune di Merano aveva tentato, come spiega il vicesindaco Andrea Rossi, di far capire alla famiglia che la richiesta riguardo al pasto vegano per il bimbo non poteva essere accolta: "Abbiamo detto che non eravamo comunque in grado di garantire la sostituzione dei cibi indesiderati con altri consoni alle richieste della famiglia". I genitori hanno quindi presentato ricorso al Tar: il bambino ha comunque continuato a frequentare la scuola, mangiando solo verdure senza cibi sostitutivi di carne e pesce come per esempio il tofu. Il comune è in attesa di conoscere le motivazioni della sentenza del Tar. "Vedremo ora - spiega il vicesindaco Rossi - che atteggiamento assumere; noi continuiamo a essere convinti delle nostre ragioni e cioè che una dieta vegana non sia opportuna per un bimbo. Il nostro servizio mense sforna 3.800 pasti al giorno, abbiamo 8 menu diversi in base alle intolleranze alimentari, alle esigenze religiose. Se ci viene presentata una adeguata documentazione medica non esitiamo a venire incontro alle richieste; ma quella presentata dalla famiglia in questione è stata valutata dalla nostra Asl assolutamente generica".

