ANGELUS DUOMO MILANO/ Papa Francesco, diretta streaming video: alle 11 la benedizione alla piazza

Duomo di Milano, Angelus Papa Francesco (LaPresse)

ANGELUS PAPA FRANCESCO, DUOMO DI MILANO: DIRETTA STREAMING VIDEO, ACCESSO LIBERO FINO ALLE 9 (ULTIME NOTIZIE) - L’unico momento che per la giornata di Papa Francesco oggi a Milano non prevede alcun pass o biglietto speciale è l’Angelus che terrà in Duomo domani alle ore 11. Un momento non reclamizzato visto che il vero invito alla Diocesi e alla città è rivolto alla Messa nel Parco di Monza delle ore 15, eppure resta una delle possibili scelte per poter salutare e ricevere la benedizione di Papa Francesco in questa intensa giornata di visita per la Diocesi di Milano. La piazza non sarà blindata e i fedeli e i cittadini potranno accedere liberamente senza pass entro le ore 9, anche se solo da tre punti totali: via Dante, via Torino e via Mazzini, mentre tutte le altre vie saranno interdette all’accesso in piazza Duomo. Per questa precisa tappa della visita come detto non occorre iscriversi: «le persone entreranno in piazza e la riempiranno secondo l’ordine di arrivo. Chi arriverà più tardi e occuperà le ultime file potrà comunque assistere all’evento dai due maxischermi montati in piazza che trasmetteranno, in diretta, l’incontro», riporta il sito della Diocesi di Milano, ricordando come la fermata di Duomo M1 e M3 sarà chiusa per tutta la giornata (si consigliano dunque le fermate M3 Missori e Montenapoleone, M1 Cordusio e San Babila).

ANGELUS PAPA FRANCESCO A MILANO: DIRETTA STREAMING VIDEO, IL 4° PONTEFICE IN DUOMO (ULTIME NOTIZIE) - Papa Francesco prima di benedire i fedeli in piazza Duomo con l’Angelus, terrà un incontro di circa un’ora con tutti i sacerdoti di Milano, Curia compresa, all’interno della meravigliosa Cattedrale gotica al centro della città. Un incontro ovviamente dedicato ai soli ministri della Chiesa Ambrosiana, occasione per indirizzare un messaggio per l’evangelizzazione al popolo milanese nei difficili anni della post-globalizzazione. Un occasione per dare il cambio di passo che servirà nei prossimi mesi con la pensione dell’Arcivescovo di Milano, Angelo Scola, giunto al capolinea dopo 5 anni di ottimo lavoro tra rilancio delle attività ecclesiali e comunicative, con una forte attenzione all’aspetto teologico dalla profonda ricchezza umana e religiosa. Papa Francesco in Duomo di Milano sarà il quarto Pontefice a farvi visita fin dalla prima costruzione del 1386. Martino V nel 1418, Giovanni Paolo II nel 1983, Benedetto XVI nel 2012 e poi appunto Papa Bergoglio questa mattina prima di recarsi al Carcere di San Vittore dove pranzerà con i detenuti. Prima di recitare l’Angelus in piazza, il Papa si raccoglierà per un momento di adorazione personale per poi spostarsi nello Scurolo di San Carlo per una breve momento di preghiera personale. La preghiera che invece reciterà in piazza davanti a tutti i fedeli avviene nel giorno della Chiesa Cattolica in cui viene celebrata proprio l’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria.

