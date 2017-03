AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente con morto in A1 (ultime notizie, oggi 24 marzo 2017)

Autostrade bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 25 MARZO 2017). INCIDENTE IN A1, UN MORTO - La giornata di ieri purtroppo ha segnato un altro morto sulle autostrade italiane. Siamo sull'A1 come racconta la Gazzetta di Parma sulla sua versione online quando un uomo di cinquantatré anni perde la vita in un brutto impatto. Il tutto è accaduto attorno alle 15.20 al chilometro 100 dove sono arrivati prontamente i mezzi della polizia stradale di Reggio Emilia e l'ambulanza anche se non c'è stato da fare. L'uomo era alla guida di una Nissan Qashqai e ha perso la vita in uno scontro con il guardrail anche se non è stato accertato il motivo per cui ha perso il controllo dalla sua autovettura. Il brutto incidente ha generato molti chilometri di coda andando verso Milano tra Fidenza e Fiorenzuola. Nella giornata di oggi però non dovrebbero esserci complicazioni. (agg. di Matteo Fantozzi)



AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 25 MARZO 2017). CANTIERI E CODE NELLA NOTTE - Nonostante la notte ovviamente avvia meno flusso di veicoli anche durante queste ore quando si aprono i cantieri di lavoro si creano degli ingorghi importanti. E' successo così stanotte sulla Tangenziale di Napoli con code prolungate tra viale Maddalena e Capodimonte. Situazione molto spinosa anche sull'A4 Torino-Brescia al chilometro 129.8 direzione Trieste con traffico tra Pero e Cormano. I lavori hanno portato alla chiusura del tratto tra Terme Euganee e Padova industriale sull'A13 Bologna-Padova al chilometro 112.4 direzione Padova e anche sull'A13 diramazione per Padova sud al chilometro 0.7 direzione Padova tra bivio diramazione Padova sud / A13 Bologna-Padova e Padova sud. Ovviamente chi andrà a passare nelle prime ore della mattina in queste zone dovrà consultare il sito istituzionale di autostrade italiane Autostrade.it che sicuramente fornirà indicazioni in tempo reale con tutte le variazioni del caso. (agg. di Matteo Fantozzi)

