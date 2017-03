Estrazione/ Del Lotto di oggi e Superenalotto, 25 marzo: i numeri vincenti! (conc 36/2017, sabato)

Estrazioni del Lotto e del Superenalotto (Fonte: LaPresse)

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI: I NUMERI VINCENTI E…. - Appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di Lotto e 10eLotto, che oggi potranno vivere tutte le emozioni legate alla nuova estrazione. Continua la festa invece per tutti i giocatori che nell'ultima estrazione hanno tagliato il traguardo delle vincite, in alcuni casi trovando ad attenderli premi corposi. Al primo posto delle vincite del 10eLotto, del precedente appuntamento con il gioco, la provincia di Cosenza: un fortunello di San Nicola Arcella è riuscito infatti a realizzare oltre 79 mila euro grazie a 9 numeri vincenti. Più di 26 mila euro sono stati destinati invece ad un vincitore della provincia di Sondrio, di Chiavenna, che ha realizzato un 6. Leggermente più ridimensionati, in base alle prime statistiche, i premi del Lotto: la vincitta più alta è finita nella provincia de L'Aquila. E' infatti di Tagliacozzo il giocatore che ha centrato un terno secco da 45 mila euro su Roma. In festa anche la provincia di Brescia, grazie al fortunello di San Felice del Bernaco, che ha indovinato una quaterna, sei ambi e quattro terni su Palermo.

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI (25 MARZO 2017): LE QUOTE - Se il Jackpot è assente, il SuperEnalotto scende in campo con tutti gli altri premi. E' quanto è successo anche nell'ultimo concorso, dove le quote si sono dimostrate particolarmente generose. Non rispetto alla settimana precedente di sicuro, dove persino il 2 aveva oltrepassato la soglia dei 7 euro. La vincita più alta, del 4+, è stata infatti di oltre 41 mila euro realizzata da tre giocatori, mentre il 5 ha regalato ad 8 fortunelli il premio da più di 20 mila euro. Si continua con il 3+ ed un premio di 3.335 euro, destinato a 80 appassionati, mentre 414,29 è il premio che il 4 ha regalato a 397 giocatori. Chiudono le quote variabili il 3 da 33,35 euro e il 2 da 6,10 euro, distribuiti rispettivamente a 14.926 vincitori e 254.157 per quanto riguarda la quota più piccola. Per i premi standard del SuperStar troviamo invece il 2+ in vetta con 100 euro, indovinato da 1.412 vincitori, mentre 9.978 appassionati hanno ottenuto il premio da 10 euro grazie all'1+. In fondo alla classifica l'immancabile 0+ da 5 euro: premiati 25.260 giocatori.

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI (25 MARZO 2017): LA SMORFIA - Siamo ancora in tempo per giocare i numeri al Lotto ed assicurarci di poter partecipare alla gara a premi. Milioni di italiani proseguono ad inseguire la Fortuna grazie ai giochi Sisal, con al primo posto il più longevo. Giocare al Lotto è infatti facilissimo, così come vincere le quote in palio, sia minori che più consistenti, ma bisogna ricordarsi di andare in ricevitoria. Il problema maggiore è infatti non perdere l'appuntamento con il gioco, ma se vi siete accorti solo ora di non avere una combinazione da giocare, non demordete. Mentre raggiungete la vostra postazione preferita per giocare, vi parleremo dei numeri che abbiamo scelto per oggi. Al nostro fianco ancora una volta la smorfia napoletana, che dovrà risponderci su una news "religiosa". Sembra, infatti che in Belgio, nel piccolo borgo di Brielen, esista una tradizione molto particolare. Alla fine della messa, i fedeli si riuniscono a bere una birra tutti assieme. Dopo la chiusura del bar del posto, il parroco ha deciso di adibire la sua Chiesa in un piccolo locale, che diventa attivo al termine della funzione. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la chiesa, 84, il prete, 28, la birra, 10, la messa, 26, e il bar, 16. Come Numero Oro per gli amici del 10eLotto scegliamo invece l'alternativa, 77. Numeri vincenti in arrivo: fateci sapere come vi è andata.

LOTTO E SUPERENALOTTO, LE ESTRAZIONI DI OGGI (25 MARZO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - Il SuperEnalotto ed il Jackpot attendono tutti gli appassionati dei giochi Sisal per una nuova estrazione, che si svolgerà questa sera. I giocatori si stanno impegnando ancora nel trovare la loro combinazione da giocare, mentre chi ha già in mano il tagliando registrato, pensa già al momento della vincita. Che cosa fare del nostro bottino? Una domanda annosa, ma che suona come una sfida per la nostra Rubrica: soluzioni, idee e progetti non devono mancare. E questo per assicurarsi di avere già tutte le idee chiare sulla destinazione della nostra prima spesa. Grazie a KickStarter, oggi parliamo di tecnologia e vestibilità. La proposta di Wiiv è infatti un sandalo completamente personalizzabile tramite la app apposita presente sul nostro cellulare. In questo modo potremo decidere la lunghezza della nostra calzatura, la forma anatomica della pianta del piede e molto altro ancora. Il tutto per avere il massimo del comfort e delle strategie industriarli di ultima generazione. Wiiv è infatti stampata interamente in 3D e assemblata negli USA, sulla base della mappatura realizzata dall'utente. Un progetto che è stato accolto con entusiasmo, ma che prevede un goal molto alto: 250 mila dollari. Ancora 27 giorni di tempo per fare la nostra offerta, ma pochi minuti per scoprire i numeri vincenti di oggi! Pronti?

I NUMERI VINCENTI DEL LOTTO, SUPERENALOTTO E 10ELOTTO SARANNO PUBBLICATI NON APPENA DISPONIBILI (dalle 20:20)

