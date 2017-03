INCIDENTE STRADALE/ Anagni, A1 Milano-Napoli: scontro fra tre mezzi, un morto (Ultime notizie oggi 25 marzo)

Immagini di repertorio (LaPresse)

INCIDENTE STRADALE ANAGNI: UN MORTO IN SCONTRO FRA TRE MEZZI (ULTIME NOTIZIE OGGI 25 MARZO 2017) - Ancora un morto per un incidente stradale sulle nostre autostrade. L'incidente mortale è avvenuto stamattina, come comunicato da Autostrade per l'Italia, alle ore 8:40 circa sull'autostrada A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli: all'altezza del km 615 si è verificato uno scontro tra un mezzo pesante, un furgone e un'automobile. Una persona è morta a causa dello scontro e un'altra è rimasta ferita. Sul posto dell'incidente stradale sono intervenuti il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano, le pattuglie della Polizia Stradale, i soccorsi meccanici e sanitari. In seguito all'incidente stradale e per consentire le operazioni di soccorso il tratto compreso tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli è stato chiuso temporaneamente. Autostrade per l'Italia rende noto agli automobilisti in viaggio che il tratto è stato riaperto a metà mattina ma che si registrano 5 km di coda. Tutti gli aggiornamenti sulla situazione della viabilità sono diramati in tempo reale da Autostrade per l'Italia. Per informazioni si può chiamare il Call Center Autostrade al numero 840.04.21.21, attivo 24 ore su 24.

