Ora Legale 2017 / Cambio orario: come prevenire "l'effetto jet lag"? (25 marzo)

Ora Legale 2017

ORA LEGALE 2017 E CAMBIO ORARIO: COME PREVENIRE "L'EFFETTO JET LAG?" (OGGI, 25 MARZO) - L'ora legale è ormai una realtà: dalle 2 di questa notte, fra sabato 25 marzo e domenica 26, gli italiani potranno dormire un'ora in meno. Il risveglio sarà stato di sicuro traumatico per tutte le persone che hanno bisogno di dormire più a lungo degli altri e che con un quantitativo di riposo inferiore, potrebbero sentirsi sfasate. Per fortuna è sabato e ci sarà tutto il tempo per recuperare, ma è possibile adottare alcuni 'trucchi' per evitare di soffrire troppo questo jet lag anomalo e naturale. Ovviamente i consigli saranno validi per la prossima occasione nella maggior parte dei casi, visto che potrebbero occorrere giorni di preparativi. Utile per i bambini e i più sensibili, ci si potrebbe comportare proprio come se si dovesse affrontare un cambio di fuso orario. Abituarsi in modo graduale all'arrivo dell'ora legale, mettendo in avanti l'orologio di una manciata di minuti al giorno, permetterà di ammortizzare gli effetti indesiderati. Aumentare il movimento aiuterà invece ad alzare i livelli di melatonina, di supporto per l'equilibrio del ciclo-dormiveglia, utile anche come soluzione last minute.



ORA LEGALE 2017 E CAMBIO ORARIO: ALCUNE CURIOSITA' (OGGI, 25 MARZO) - Ora legale sì o no? Questo è il dubbio amletico che vede nascere numerosi dibattiti da diverse decadi. Non tutti i cittadini, infatti, apprezzano il cambio dell'ora per molti motivi. Ecco perché diversi Stati non aderiscono all'ora legale, ma come dimostrato da un sondaggio effettuato l'anno scorso dallo Sviluppo Economico dello Utah, altri invece lo gradiscono. Il risultato ha messo infatti in luce come 14 mila utenti si siano espresssi in modo positivo sul cambio dell'ora. Non è così invece in America, sottolinea National Geographic, dove diversi talk show e programmi vivono un netto calo degli ascolti nella settimana precedente all'ora legale, così come gli accessi in teatro. Favoriti invece gli sport all'aria aperta come il golf, che vivono invece un vero e proprio boom di iscritti.

ORA LEGALE 2017: IL DECALOGO DI “PERDORMIRE” - Sappiamo che vi sarebbe mancato: non può esistere un cambiamento tra ora solare e ora legale senza il buon “decalogo” per affrontarlo al meglio: e dunque, per quest’anno, concentriamoci con l’ottima lista “decimale” con cui il brand italiano leader nella produzione dei sistemi letto, Perdormire, prova a spiegare agli italiani quali regole utili servono per evitare il classico jet lag da ora legale. “Coricarsi e svegliarsi circa 20 minuti prima dell’ora abituale, potrebbe non essere una cattiva idea”, ma anche “Mantenere fissi l’orario dell’addormentamento e del risveglio”. Terza regola prevede evitare l’assunzione di sostanze attivanti come caffè, thè, coca cola e cioccolata, non da meno evitare anche l’assunzione di nicotina nei 30 minuti precedenti al coricamento. Oltre a niente fumo anche molta attività fisica nei giorni successivi al cambio d’ora, mentre può essere utile seguire uno stile alimentare ipocalorico, ridurre l’assunzione di proteine e di cibi speziati alla sera. Al settimo posto troviamo “Non assumere cibo appena prima di coricarsi” e subito dopo un bel “Evitare l’esposizione serale a luci artificiali come TV, PC, Tablet e Telefoni cellulari”, assai difficile questo lo sappiamo. Le ultime due regole sono classiche: utilizzare la camera da letto esclusivamente per dormire e non per attività diurne e poi limitare l’assunzione di bevande alcoliche nei giorni precedenti e successivi al cambio dell’ora. Allora, avete preso nota? Ecco allora sarete sicuramente prontissimi ad affrontare il cambio d’ora legale/solare… o almeno speriamo.

