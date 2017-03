PAPPAGALLINI TOSSICI/ Video, campi di papaveri sterminato dai volatili… strafatti

Papaveri in India

PAPPAGALLI TOSSICODIPENDENTI, VIDEO, INDIA: CAMPI DI PAPAVERI RAZZIATI DAI VOLATILI. SUL WEB IL FILMATO DIVENTA VIRALE - La notizia che proviene dall'India con dei campi di papaveri aggrediti da pappagalli assuefatti dall'oppio lancia un'allarme ma provoca anche ironia di chi non si rende conto dei danni generati da questa situazione. E' sicuramente un momento molto particolare per molti agricoltori che si ritrovano a perdere moltissimo denaro. Nonostante questo il web si diverte a deridere una situazione francamente molto poco credibile e sicuramente bizzarra. E' così che sono tantissimi i commenti da parte del pubblico, che non riesce a trovare però dei limiti di fronte a una situazione piuttosto particolare. Staremo a vedere se arriveranno degli interventi anche se al momento la situazione è piuttosto particolare e incerta. Sarà interessante capire se ci saranno anche delle evoluzioni legate a quanto capiterà nei prossimi giorni e quali saranno gli interventi.

PAPPAGALLI TOSSICODIPENDENTI, VIDEO, INDIA: CAMPI DI PAPAVERI RAZZIATI DAI VOLATILI - Ha dello sconvolgente questa notizia che arriva dall'India. Dei pappagalli avrebbero letteralmente raso al suolo campi di papaveri a Neemuch. Questo perchè sarebbero sotto dipendenza degli oppiacei e quindi attratti dai semi di queste piante. Ovviamente l'azione dei volatili causa gravissimi danni agli agricoltori che coltivano con dedizione i campi di giorno in giorno, attendendo con ansia il periodo della fioritura. In poche ore infatti sono molti quelli che hanno visto evaporare metaforicamente il loro guadagno stagionale e che sono stati messi nei guai. La cosa sorprendente è che siano stati addirittura sparati dei fuochi d'artificio per allontanare i pappagalli, talmente assuefatti da non riuscire ad andare via. Alcuni agricoltori hanno spiegato anche come questi volatili negli anni abbiano affinato anche la loro tecnica di aggressione ai campi, sappiamo infatti che questo specifico animale è molto intelligente e ovviamente sa come aggirare la protezione dei campi con la sua astuzia. Sicuramente una notizia particolare che lancia un'allarme insolito ma comunque molto problematico.

