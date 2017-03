PREVISIONI METEO / Il maltempo si sposta a nord-ovest, sole al sud (Ultime notizie oggi, 25 marzo 2017)

previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: LE PRECIPITAZIONI SI SPOSTANO A NORD-OVEST (OGGI, 25 MARZO 2017) - L'ondata di maltempo che ha investito il nostro paese nell'ultima settimana per fortuna sta piano piano andando via. Il cielo torna infatti a sorridere per quanto riguarda le previsioni del tempo sul versante orientale delle Alpi. Troviamo infatti sole e schiarite su tutte le regioni che si trovano ad est con una bella giornata soprattutto in Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia. Nonostante questo il maltempo continuerà a imperversare ad occidente. Ci saranno infatti per tutta la giornata forti temporali su Piemonte e alta Toscana, mentre ci saranno situazioni di normali precipitazioni su Liguria e Valle d'Aosta. Le temperature rimarranno comunque alte e in crescita con l'arrivo della bella stagione ormai avviato. Sicuramente sarà importante valutare anche la presenza del vento che in questa giornata potrebbe tornare a tirare forte da nord verso sud-est. Le temperature minime le vedremo attorno ai sei gradi nelle primissime ore della mattina ad Aosta. (agg. di Matteo Fantozzi)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: SOLE IN MERIDIONE (OGGI, 25 MARZO 2017) - La giornata di oggi, sabato 25 marzo 2017, vedrà protagonista ancora una volta il sole al meridione. Da Roma in giù infatti vedremo solo sole e dal centro-sud l'unica regione che si può escludere da questa bella situazione è la Sardegna dove ci sarà pioggia per tutta la giornata con anche forti temporali nella parte settentrionale della regione. Il cielo regalerà già un meraviglioso weekend a chi abita nelle regioni meridionali con la possibilità anche di godersi le prime giornate di mare. Basti pensare che le massime saranno addirittura attorno ai ventidue gradi di Napoli, Bari, Potenza, Catanzaro e Palermo. Attenzione però perchè temperature del genere le vedremo anche su Toscana, nonostante la pioggia, ed Emilia Romagna dove ci saranno nubi ma anche delle decisive schiarite. Staremo a vedere poi se la giornata di domani sorriderà come questa. (agg. di Matteo Fantozzi)

© Riproduzione Riservata.