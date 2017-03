Papa Francesco a Milano/ Diretta streaming video, il cuore e le ‘periferie’ di Bergoglio: il programma live

Papa Francesco (Foto: LaPresse)

PAPA FRANCESCO A MILANO, DIRETTA STREAMING VIDEO: LE PERIFERIE DI BERGOGLIO CON LE “CASE BIANCHE” (ULTIME NOTIZIE) - Papa Francesco ha sempre detto di voler partire e arrivare alle periferie: e così farà, come primissimo gesto nella sua visita a Milano che fino a questa sera vedrà il Pontefice viaggiare in alcune tappe della città in festa per il suo arrivo. La visita partirà dalle periferie più emarginate di Milano, quelle “Case Bianche” di via Salomone nella Parrocchia di san Galdino (ingresso solo con biglietti, già esauriti), dove darà un saluto ai rappresentanti delle famiglie rom, immigrate e islamiche. La struttura è imponente, le Case Bianche infatti sono un complesso di 477 alloggi con oltre 1000 abitanti che da anni abita nella zona meno centrale della città, un concentrato di degrado edilizio e disagio sociale, povertà, occupazioni abusive e numerose altre illegalità. Proprio da qui, dalla periferie potremmo dire anche più “infima” che Papa Francesco ha deciso di far partire il suo viaggio al centro della diocesi di Milano; come a dimostrare che il vero cuore sono le periferie, il luogo centrale dove riporre l’ordine della fede cristiana, quella “povertà” di Cristo che ha annunciato al mondo intero con il suo Vangelo. Dalle fonti che abbiamo raccolto per il Sussidiario.net apprendiamo che il Santo Padre durante la visita al complesso di via Salomone questa mattina andrà a trovare personalmente in casa loro una famiglia di anziani, una famiglia con un figlio disabile dalla nascita, e infine un nucleo famigliare di immigrati. In una delle lettere mandate dalle famiglie di Case Bianche al pontefice, e pubblicate da Avvenire, riporta l’essenza della richiesta pura e semplice quanto drammatica: «La ringraziamo per la sua visita alle umili abitazioni. Abbiamo bisogno di luce e di speranza e solo voi papa Francesco potete darcela».

PAPA FRANCESCO A MILANO, DIRETTA STREAMING VIDEO: TUTTI GLI APPUNTAMENTI LIVE (ULTIME NOTIZIE) - Una giornata molto intensa quella che scatta quest’oggi a Milano con la visita di Papa Francesco che fino alle 19 è atteso da un calendario fitto di tappe importanti e scandite dal rigido protocollo per la sicurezza, con un dispiegamento difficilmente visto in altre occasioni per il rischio attentati presente lungo tutto il percorso che Bergoglio affronterà dallo sbarco a Linate questa mattina alle 8 fino all’incontro con i cresimandi questa sera allo Stadio San Siro. In mezzo il fulcro della visita: per prima cosa visiterà le famiglie delle periferie alle “Case Bianche” nella zona est della città in via Salomone ; è poi atteso alle ore 10 in Duomo per l’incontro con tutti i preti, sacerdoti, diaconi, vescovi curiali e ovviamente anche il Cardinale Angelo Scola. Dopo un breve momento di preghiera, per le ore 11 è atteso sul sagrato del Duomo per l’Angelus in piazza verso tutti i fedeli riuniti fin dalle 9 del mattino. Terminato il quale si recherà con l’intero cordone di sicurezza verso il Carcere di San Vittore dove incontrerà tutti i detenuti e pranzerà con loro, prima di spostarsi verso il Parco di Monza dove alle ore 15 terrà la Santa Messa ai circa 700mila fedeli raccolti da tutta la Diocesi di Milano. Alle ore 17.30 è poi atteso allo Stadio Meazza per l’incontro finale con tutti i cresimandi e i ragazzi della diocesi. Al termine si recherà verso l’aeroporto di Linate per far ritorno a Roma in serata: il tutto sarà ovviamente possibile seguirlo tramite aggiornamenti costanti sul nostro quotidiano e tramite diretta streaming video live anche dal canale TV2000 e dal canale YouTube del Centro Televisivo Vaticano, con collegamento video che trovate qui sotto. Clicca qui per l’intero programma, tappa per tappa, della visita di Papa Francesco a Milano

