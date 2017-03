Politico picchia steward a 25 pantofolate/ Per il posto sull'aereo: era finito in Economy... - video

Immagini di repertorio (LaPresse)

POLITICO PICCHIA STEWARD PER IL POSTO SULL'AEREO: 25 PANTOFOLATE PER NON ESSERE STATO MESSO IN ECONOMY. IL VIDEO - Violenza a colpi di pantofole a bordo di un aereo della Air India su un volo in partenza dalla città di Pune e diretto alla capitale New Delhi. Protagonisti un politico e uno steward. Il politico, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, è Ravindra Gaikwad, deputato del partito indù Shiv Sena: il parlamentare è stato accompagnato da un'assistente di volo in classe Economy ma sosteneva di aver acquistato un biglietto in Business class. Prima ha protestato con la hostess e poi con lo steward di grado superiore, Shivkumar, intervenuto per appianare i contrasti. Questo non è stato possibile e la discussione è degenerata in un litigio violento: alla fine Ravindra Gaikwad ha colpito lo steward con 25 pantofolate. In base a quanto riferito dai siti web indiani, le autorità non avrebbero fermato Ravindra Gaikwad che però è rientrato a casa in treno visto che le sette principali compagnie aeree indiane hanno messo il parlamentare sulla lista nera dei viaggiatori. Sulla vicenda Ravindra Gaikwad è stato intervistato dai media locali e si è giustificato così: "Mi ha offeso dicendomi che se le cose non mi stavano bene potevo lamentarmi con Narendra Modi (il primo ministro indiano, ndr). Avrei dovuto accettare questo abuso? Ha detto che l'ho picchiato? L'ho solo colpito con 25 pantofolate. Adesso voglio proprio vedere se la polizia mi arresta!".

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO

