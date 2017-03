SCONTRI A ROMA?/ I 60 anni dei Trattati Ue, è allarme ISIS e black bloc (ultime notizie, 25 marzo)

Scontri a Roma? Black bloc, Immagine d'archivio (LaPresse)

SCONTRI A ROMA? I 60 ANNI DEI TRATTTATI UE, E' ALLARME ISIS E BLACK BLOC (OGGI, 25 MARZO) - Si celebra oggi, sabato 25 marzo 2017, il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. Un accordo sorto nel lontano 1957, ma che di fronte al recente attacco avvenuto a Londra, risulta quanto mai attuale. La Capitale intanto è blindata e già da giorni è presidiata giorno e notte per impedire che la manifestazione prevista sfoci in disordini pubblici. E' previsto infatti uno stanziamento di oltre 5 mila agenti, che si avvarranno dell'uso di un centinaio di telecamere di nuova generazione. Per questa giornata di festa e ricordi, saranno quattro i cortei lungo le strade di Roma, a cui si aggiungeranno due sit-in. In tutto sono attese 25 mila persone, un dato importante che incute la paura di una possibile incursione dei lupi solitari, ovvero degli affiliati jihadisti esterni alla rete del Califfato e quindi imprevedibili.



SCONTRI A ROMA? I 60 ANNI DEI TRATTTATI UE, E' ALLARME ISIS E BLACK BLOC (OGGI, 25 MARZO) - A preoccupare maggiormente le autorità italiane, non è solo la possibile incursione dell'ISIS durante la celebrazione per i Trattati Ue, ma anche l'arrivo degli anarchici. Come sottolinea La Repubblica, i militanti italiani potranno contare sulla presenza di decine di gruppi che si trovano già in viaggio da Grecia, Germania e Francia. In base alla visione de Il Manifesto, invece, il clima di terrore che si è diffuso in questi giorni è stato organizzato ad arte. In particolare gli organizzatori dell'Eurostop, il corteo che oggi partitrà da piazza Vittorio, credono che la situazione sia stata portata all'eccesso proprio per far passare in sordina i contenuti politici chella manifestazione. "Lo faranno prima, durante e dopo l'evento", sottolinea lo staff, lamentando come ogni volta che si organizzi un corteo di questa portata, scatti immediatamente il tema del terrore, volto a "soraggiare la partecipazione e oscurare i contenuti".

