TRIFONE E TERESA / Giosuè Ruotolo: nel cellulare di Rosaria Patrone il movente del delitto? (ultime notizie)

Giosuè Ruotolo e Rosaria Patrone, Facebook

TRIFONE E TERESA, ULTIME NOTIZIE: IL MOVENTE DELL’OMICIDIO NEL CELLULARE DELL’EX DI GIOSUÈ RUOTOLO? (NEWS OGGI, 25 MARZO 2017) - Il movente del duplice omicidio di Trifone Ragone e Teresa Costanza, la coppia di fidanzati freddati il 17 marzo di due anni fa nel parcheggio del Palasport di Pordenone, potrebbe venire presto a galla in modo definitivo. Ne sarebbe convinta la criminologa Roberta Bruzzone, che proprio nei giorni scorsi ha preso parte ad una importante udienza del processo che si sta celebrando in Corte d'Assise a Udine e che vede unico imputato l'ex militare 27enne, Giosuè Ruotolo. L'esperta ha avanzato la sua ipotesi intervenendo nuovamente sull'intricato caso tra le pagine del settimanale Giallo, ed indicando il cellulare dell'ex fidanzata del solo imputato come il custode della prova lampante del delitto di Trifone e Teresa. All'interno del dispositivo, infatti, gli inquirenti avrebbero rinvenuto, tra i tanti, un particolare messaggio estratto dalla cartella "note" e che la Bruzzone definisce senza mezzi termini "importantissimo" in quanto "certifica il movente individuato dalla Procura". Si tratta nello specifico di un messaggio che tenterebbe di stemperare la tensione fra Trifone e Giosuè Ruotolo, nata dopo la scoperta del militare di Adelfia in merito al misterioso profilo "Anonimo anonimo" dal quale erano partiti i messaggi molesti alla fidanzata Teresa via Facebook. Trifone aveva infatti scoperto da poco che dietro all'account si celava l'ex commilitone Giosuè che, a sua volta, stava facendo di tutto per mettere in cattiva luce l'ex coinquilino agli occhi della fidanzata Teresa. Per tale ragione Trifone aveva intenzione di querelarlo, anche se questo avrebbe potuto significare grossi guai per la futura carriera militare di Ruotolo. Il messaggio ritrovato sul cellulare della giovane studentessa di Somma Vesuviana, indagata a piede libero per favoreggiamento, secondo la criminologa Roberta Bruzzone tentava di "sottrarre" Ruotolo alle conseguenze penali e professionali della denuncia. L'esperta è particolarmente legata al caso dei due fidanzati uccisi, freddati con diversi colpi di pistola all'uscita dalla palestra, in quanto veste il ruolo di consulente tecnica dei genitori di Trifone Ragone e proprio nei giorni scorsi era intervenuta in aula evidenziando come dietro il duplice omicidio, per il quale resta imputato Giosuè Ruotolo, a sua detta ci sarebbero non una ma due teste, "una in regia e una nella fase esecutiva". Se il movente dovesse trovarsi realmente nel cellulare di Rosaria Patrone e dovesse riguardare, così come evidenziato, uno scambio di messaggi tra la ragazza e l'allora fidanzato Giosuè Ruotolo, appare sempre più chiaro il riferimento della criminologa ai due soggetti. Avendo avuto modo di esaminare l’intera documentazione sul delitto di Trifone e Teresa, l’esperta si è potuta dunque fare anche un’idea piuttosto chiara sulla dinamica del crimine e sui messaggi scambiati tra i due ex fidanzati sia prima che dopo il duplice delitto della coppia.

© Riproduzione Riservata.