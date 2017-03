Terremoto oggi/ Ingv, ultime scosse: sisma di 4.9M in Alaska (25 marzo 2017, ora 1:30)

Terremoto oggi e Meteo (immagine d'archivio)

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: SCOSSA DI 4.9M IN ALASKA (25 MARZO 2017) - Un forte sisma di 4.9M ha colpito la penisola dell'Alaska alle ore 00:49. Il punto colpito è stato localizzato a latitudine 57.07 e longitudine 158.49, ipocentro a 26 km di profondità. Alle 23:50 è stata invece colpita l'isola Offshore Los Lagos, in Cile, da una scossa di 3.0. Il sismografo ha individuato l'epicentro a latitudine 43.37 e longitudine 74.39, ipocentro a 10 km di profondità. Sul fronte italiano, alle 23:44 hanno tremato le Isole Eolie, in Sicilia, a causa di un sisma di 2.5M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 38.63 e longitudine 15.23, ipocentro a 252 km. Il punto colpito si trova inoltre a 57 km da Messina e 69 km da Reggio Calabria.

INGV, TERREMOTO OGGI E METEO: MALTEMPO IN TUTTA ITALIA (25 MARZO 2017) - Le previsioni meteo di oggi, sabato 25 marzo 2017, rivelano la presenza di Cielo nuvoloso nelle regioni a Nord Ovest dell'Italia e in Sardegna, fin dalle prime ore del mattino. Possibili piogge invece in Liguria e Piemonte, così come al Nord ed in Valle d'Aosta. Il maltempo colpirà inoltre anche la Pianura Padana e le coste dell'Adriatico, dove si potrebbero verificare dei banchi di nebbia a livello locale. In peggioramento il clima nelle ore pomeridiane, soprattutto nel Centro Italia, dove le piogge interesseranno in modo isolato l'Appennino e le coste della Toscana. Soleggiato invece nel Triveneto, sud e Sicilia. Le condizioni metereologiche, secondo le previsioni di Meteo.it, dovrebbero inoltre peggiorare ulteriormente nelle ore serali, quando il maltempo si estenderà anche in Lombardia e nelle regioni del Centro prossime al Tirreno, come nel resto delle regioni del NordOvest. Possibili temporali si potrebbero verificare inoltre nel Lazio e in Toscana.

