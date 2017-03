ASCENSORE PRECIPITATO ROMA / Nomentano, ragazzo caduto dal terzo piano: paura tra clienti Hotel Athena

Ascensore precipitato, Roma (LaPresse)

ASCENSORE PRECIPITATO ROMA, PORTA PIA: RAGAZZO CADE DAL TERZO PIANO, È GRAVE (ULTIME NOTIZIE) - È grave il ragazzo di 30 anni caduto dal terzo piano di una palazzina di Roma dopo che l’ascensore è precipitato per cause ancora tutte da chiarire: è avvenuto stamani alle 9.30 il grave episodio di cronaca che ha coinvolto un giovane ragazzo straniero nel palazzo di Porta Pia, in via Ercole Pasquali nella Capitale. Grandi attimi di paura, raccontano i primi testimoni, visto che il ragazzo è volato assieme all’ascensore sul quale era appena salito, dal terzo piano: traumi alla gambe, sotto choc e con escoriazioni importanti, il giovane è stato trasferito d’urgenza al Ospedale Umberto I Policlinico, ora in codice rosso. Da quanto afferma il Messaggero, l’uomo ferito stava andando a trovare la madre che lavora come badante presso un anziano signore di quel palazzo quando per cause ancora tutte da accertare l’ascensore non ha retto ed è precipitato dal terzo piano. Scatta l’inchiesta per provare a capire in che condizioni fosse quell’ascensore e che manutenzione abbia avuto negli ultimi mesi.

ASCENSORE PRECIPITATO ROMA, PORTA PIA: PAURA TRA CLIENTI HOTEL ATHENA (ULTIME NOTIZIE) - È grave il ragazzo del Nomentano caduto con l’ascensore nel palazzo di via Pasquali: in quella struttura è presente anche un piccolo Hotel, l’Athena, che ospita alcuni clienti rimasti terroristi questa mattina dopo il boato avvertito. Sul posto sono intervenuti i Vigili immediatamente e hanno provato con un carro collegamento ha rialzare la cabina con dentro il 30enne ferito permettendo così i soccorsi che probabilmente gli hanno salvato la vita. «Abbiamo sentito un boato fortissimo prima di capire cosa stesse succedendo ci sono stati momenti di panico anche tra i clienti dell'hotel», racconta Antonio Cugini, titolare dell'hotel Athena, ai colleghi del Messaggero. «Fortunatamente il ragazzo era da solo dentro l'ascensore, poteva essere davvero una strage»: le cause ovviamente non sono ancora note e nelle prossime ore potrebbe scorgersi novità dopo i primi interrogatori ai responsabili della palazzina e alla ditta dell’ascensore precipitato. Dalle ultime novità che emergono dall’analisi dei testimoni, il 30enne sarebbe un giovane ucraino, al momento non in in pericolo di vita ma con lesioni comunque molto gravi.

