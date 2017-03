AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: camion in fiamme sull'A10 (ultime notizie, oggi 26 marzo 2017)

Autostrade, bollettino traffico, Foto La Presse

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 MARZO 2017). CHIUSO UN TRATTO DELL'A10 PER DUE ORE, CAMION A FUOCO DOPO UN INCIDENTE - Un brutto incidente ha portato a delle conseguenze importanti sulle autostrade italiane. Ci troviamo sull'A10 quando viene chiuso per due ore il tratto fra Savona e Celle Ligure. Questo perchè nella mattinata un autoarticolato ha sbandato tra le gallerie Fighetto e Pecorile. Dopo l'impatto ha iniziato subito a prendere fuoco andando distrutto in poco tempo. Ovviamente il carico ha contribuito al divampare delle fiamme, visto che a bordo, come racconta Il Secolo XIX, c'erano tende e avvolgibili. Il conducente del tir ha subito delle ferite ed è stato portato in codice giallo all'ospedale San Paolo grazie alla Croce Verde di Albisona. Nel pomeriggio la situazione è sembrata andare via via meglio e quindi non dovrebbero esserci problemi nella giornata di oggi domenica 26 marzo 2017. Seguiranno poi aggiornamenti sulle condizioni del conducente del tir che comunque non risulta essere grave. (agg. di Matteo Fantozzi)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 26 MARZO 2017). LAVORI NELLA NOTTE, ATTENZIONE ALLA NEBBIA - Come capita spesso sulle autostrade italiane di notte vengono aperti i cantieri di lavoro per sistemare diverse situazioni che vengono messe durante il giorno in stand bye. Il consiglio quindi è quello di consultare il sito istituzionale, Autostrade.it, anche durante le ore della mattina per evitare di andare in strada ed essere coinvolti in code interminabili. Sulla Variante di Valico al chilometro 32.966 in direzione Firenze troviamo chiuso il tratto tra il bivio A1-Variante e Aglio al chilometro 255 fino alle ore sei di questa mattina, sempre sulla Variante sarà chiusa l'entrata Badia al chilometro 17.425 direzione Firenze oltre all'entrata Fiorenzuola al chilometro 28.087. C'è stata anche un'altra emergenza da fronteggiare nella notte con la nebbia sull'A13 Bologna-Padova che si è posata a banchi tra Terme Euganee e il bivio A13/A4 Torino-Trieste con la visibilità che era ridotta fino a ottanta metri. (agg. di Matteo Fantozzi)

