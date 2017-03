CADAVERE NEL TROLLEY/ Rimini, macabro ritrovamento al porto: il corpo di una donna sconociuta (26 marzo 2017)

Immagine d'archivio (LaPresse)

CADAVERE NEL TROLLEY, RIMINI: MACABRO RITROVAMENTO AL PORTO. IL CORPO E' STATO SMEMBRATO (26 MARZO 2017) - Macabra scoperta a Rimini, dove nell'area portuale è stato ritrovato il corpo di una donna all'interno di trolley blu. La scoperta è avvenuta nella mattinata di ieri, grazie alla segnalazione di un passante che ha trovato il bagaglio fra le imbarcazioni. Non è ancora stata identificata la vittima, il cui corpo è stato fatto a pezzi e infilato in un sacco della spazzatura, prima di introdurlo nella valigia. In base alle prime indiscrezioni, il corpo della donna non presentava particolari segni che possano far pensare ad una violenza. Se l'autopsia dovesse confermare il dato, quindi, la morte potrebbe essere sopraggiunta per soffocamento o strangolamento. Come ricorda Il Corriere della Sera, la vittima potrebbe essere stata uccisa poche ore prima del ritrovamento, dato che il corpo non presentava gli effetti di una decomposizione avanzata. In base alle informazioni raccolti dalla stampa locale, sembra che l'autore del ritrovamento si sia allarmato solo quando ha cercato di alzare la valigia, dato il peso consistente.

© Riproduzione Riservata.