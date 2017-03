Previsioni meteo/ Pioggia e neve al nord, sole invece al centro sud (ultime notizie oggi, 26 marzo 2017)

Previsioni meteo, Foto La Presse

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: DOMENICA DI MARE AL CENTRO SUD? (OGGI, 26 MARZO 2017) - Al centro-sud le previsioni del tempo ci dicono che oggi, domenica 26 marzo 2017, ci dovrebbe essere la possibilità di gustarsi una giornata al mare anche grazie al sole che picchierà forte un po' ovunque. Partiamo dalla mattina dove vedremo un po' di nuvole concentrare soprattutto su Calabria e Sicilia dove invece nel pomeriggio vedremo delle schiarite. Il cielo poi sarà molto sereno un po' ovunque con schiarite nel caso invece ci trovassimo di fronte a cielo coperto. La situazione non dovrebbe comunque essere negativa in nessuna delle regioni dal centro-sud. Le temperature massime possiamo individuarle nei diciotto gradi di Catanzaro, Palermo e Cagliari, attenzione però che ci saranno comunque diciassette gradi su Roma, Perugia, Ancona e Firenze. All'inizio della prossima stagione dovremo comunque finalmente vedere l'arrivo della Primavera un po' ovunque. Staremo a vedere quali saranno le evoluzioni. (agg. di Matteo Fantozzi)

PREVISIONI METEO E MALTEMPO: PIOGGIA SU DIVERSE PARTI DEL NORD (OGGI, 26 MARZO 2017) - Nella mattinata di oggi, domenica 26 marzo 2017, sono diverse le situazioni legate al maltempo con precipitazioni in diverse parte del nord del nostro paese. Nella prima mattina ci saranno diverse situazioni legate alle precipitazioni che vedremo su Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e sul basso Veneto. Troveremo situazioni anche di neve, mista a pioggia, sull'alto Piemonte e sulla Valle d'Aosta. Il fatto che sia misto alla pioggia farà in modo però che la neve non attecchisca e quindi non dovrebbero esserci ingenti formazioni di ghiaccio. Nel pomeriggio le perturbazioni invece si sposteranno più sul versante orientale della catena delle Alpi. Troveremo leggere precipitazioni sull'alta Umbria, Emilia Romagna e temporali molto forti su Veneto e basso Trentino Alto Adige. Sul resto del nostro paese invece non dovrebbero esserci problemi di sorta con una giornata piuttosto gradevole. Le temperature minime saranno registrare attorno agli otto gradi di Aosta e ai sette di Potenza. (agg. di Matteo Fantozzi)

