Roberta Ragusa

ROBERTA RAGUSA NEWS, ANTONIO LOGLI: PARLA L'EX, "È SEMPRE STATO UN BUGIARDO" (QUARTO GRADO-LA DOMENICA) - È Roberta Ragusa la protagonista della puntata di Quarto Grado - La Domenica, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi in onda oggi su Rete Quattro a partire dalle 20:30. A pochi giorni dalla lettura delle 134 pagine di motivazioni con cui il gup Elsa Iadaresta ha spiegato i perché della sentenza di condanna a 20 anni di reclusione di Antonio Logli, ecco che ad aggravare il ritratto dell'elettricista della Gesta accusato dell'omicidio e della distruzione del cadavere della moglie, scomparsa da Gello di San Giuliano Terme la notte tra il 13 e il 14 gennaio 2012, intervengono le dichiarazioni di una sua ex. Proprio Quarto Grado ha infatti intervistato Mary Pasini, già compagna di Logli prima che l'uomo iniziasse la sua relazione con Roberta Ragusa. Come riportato da today.it, la Pasini ha raccontato così quegli anni:"Non mi ricordo la sua galanteria, si litigava parecchio. Diceva che era così e così doveva essere, mi tradiva con quella, poi con l'altra. Però a quell'età lì...". La donna ha confermato che quella di tradire, per Antonio Logli, era una sorta di abitudine e che anche lei è stata messa da parte, proprio in favore di Roberta Ragusa:"L'ho scoperto durante una vacanza all'isola d'Elba. Poi qualche settimana dopo li ho visti per strada insieme". Secondo Mary Pasini la descrizione di Logli come bugiardo regge pienamente:"Mi diceva che andava a letto e poi magari a letto non c'era, mi diceva che stava a casa e poi magari usciva con un suo amico. Con me è stato bugiardo chiaramente, se lui mentiva allora probabilmente mente ancora". A rendere ancora più inquietante il profilo di Logli, però, sono stati alcuni dettagli non ancora emersi sul suo conto. Pare infatti che l'elettricista da giovane si sia reso colpevole di alcuni furti, e che si sia spinto ad incendiare la macchina di un rivale d'amore. Comportamenti non in linea con quelli di una persona che della rettitudine fa il suo stile di vita. Questi ulteriori elementi contribuiscono a ricreare l'identikit dell'assassino di Roberta Ragusa?

